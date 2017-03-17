Участников не состоявшейся кировской «пятнашки» приглашают на забег на лыжной трассе «Sportia»

Ставший уже традиционным 15-километровый забег в Кировском районе в нынешнем году не состоится. Как сообщил ИНТЕРу один из его участников Дмитрий Чирков, организаторы не смогли согласовать вопросы безопасности с полицией. Но бегуны не отчаиваются – они устроят забег на лыжной трассе «Sportia».

«Раз уж так получилось с пятнашкой, а ноги настроились на работу и в организме чувствуется настойчивая беговая вибрация, есть конкретная тема, – пишет Дмитрий Чирков на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте». – Школа бега «Sportia» приглашает всех на беговую разгрузку на Ангарский».

Забег состоится на лыжной трассе «Sportia».

«В программе – рубка на дистанциях 10 и 15 км, 4 и 6 кругов по 2,5 км в Сосновом лесу с великолепным рельефом, – продолжает Дмитрий Чирков. – Будет контроль времени с итоговым протоколом. Регистрация с 8.15 до 8.55. Старт общий в 9.00. Круги считаем сами, призов нет».

Добраться до места пробега можно от усадьбы «Сосновый бор». Те, кто не ориентируется на местности, собираются на стоянке возле усадьбы к 8.30.

Фото из открытых источников