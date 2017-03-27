В Волжском состоится встреча с художницей Людмилой Петренко

В Волжском выставочном зале имени Г. Черноскутова состоится встреча с художницей Людмилой Петренко. Поклонников ее творчества приглашают в выставочный зал в среду, 29 марта.

– В настоящий момент в Выставочном зале проходит персональная выставка Людмилы Петренко, – напоминает сотрудник информационного отдела ВМВК Александр Баранов. – Она продлится до 16 апреля.

Творческая встреча с художницей Людмилой Петренко начнется в 12.00. Адрес выставочного зала имени Г. Черноскутова – пр. Ленина, 97. Справки по телефону 8 (8443) 39-26-31).

Справка ИНТЕРа:

Людмила Ивановна Петренко родилась в 1967 году.

В 1986 г. окончила Астраханское художественное училище им. П. Власова, отделение «Художественное оформление» (1986 г.) и Волгоградский государственный институт искусств и культуры, отделение «Режиссура театрализованных представлений» (2001 г.).

Является членом Творческого союза художников России Волгоградского регионального объединения. Творческая специализация – живопись и преподавание ИЗО.

В творчестве Людмилы Ивановны, в её большинстве живописных полотнах преобладает духовно-нравственное направление. Её работы многократно экспонировались на городских и областных выставках.

Фото предоставлено А. Барановым