4 апреля в Волгограде пройдет Всероссийский день приема предпринимателей

4 апреля, во Всероссийский день приема предпринимателей представителей местного бизнеса ждут в прокуратурах Волгограда и области. Приемы пройдут в прокуратуре Волгоградской области (ул. Историческая, 124), а также в территориальных, специализированных прокуратурах по месту их нахождения.

Время приемов – с 9.00 до 13.00, с 13.45 до 18.00. При обращении в органы прокуратуры при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт).

Как сообщили ИНТЕРу в областной прокуратуре, Всероссийский день приема предпринимателей будет проводиться ежемесячно каждый первый вторник.

Фото из открытых источников