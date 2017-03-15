Волгоградским «гаишникам» приставили «голову»

Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области сообщает – назначен начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по региону.

– По представлению начальника регионального ГУ МВД РФ генерал-лейтенанта полиции Александра Кравченко, по согласованию с губернатором региона Андреем Бочаровым, приказом МВД России на должность начальника Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России по области назначен полковник полиции Яньшин Николай Николаевич, – сказано на сайте полицейского главка.

Николай Николаевич Яньшин родился в 1964 году. Новая «голова» регионального Управления ГИБДД ГУ МВД РФ имеет высшее юридическое образование. В органах внутренних дел служит с 1986 года. Более 25 лет проработал на различных должностях в подразделениях Госавтоинспекции.

Напомним, Яньшин пришел на должность руководителя УГИБДД ГУ МВД РФ по области на смену полковнику полиции Виктору Григорову. Он возглавлял ведомство девять лет и покинул свой пост 13 декабря 2016 года. Причиной отставки назван выход на пенсию.

Фото с сайта ГУ МВД России по Волгоградской области