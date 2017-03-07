Волгоградских родителей предупреждают об опасной СМС-рассылке детям. «Феи огня» сменили «синих китов» — так можно ее охарактеризовать. Смертельная игра, которую ведут с детьми России, приобрела новые формы.

ИНТЕР уже несколько раз рассказывал о деятельности в интернете «групп смерти», призывающих подростков к суициду. Как правило, дети, попавшие в сети этих групп, бросались с крыш высоток. Недавно трагедия произошла в г.Николаевске, где покончила собой 10-летняя девочка. И вот новой обличье беды: во Владимирской области на телефоны подростков в массовом порядке приходят сообщения, где им рассказывается, как они могут стать «Феями огня». Об опасной рассылке в регионе говорят все больше.

Детям предлагают устроить игры с газом, открыв краны в 12 ночи, когда семья спит. «За это утром ты станешь феей Винкс,» — обещают кибер- преступники. Явление приобрело такой масштаб, что полиция Владимирской области разослала предупреждения во все школы. Получателям подобных сообщений советуют обязательно делать их скриншоты, чтобы зафиксировать номер и IP-адрес отправителя. Об опасной СМС рассылке обязательно сообщайте в полицию.

К счастью, никаких случаев отравления газом из-за рассылки не произошло, но нельзя терять бдительность. «Группы смерти» активности не теряют, и новости о трагических происшествиях в самых разных городах страны приходят почти ежедневно.

Психологи советуют быть крайне внимательными к поведению ребенка, причем в ночное время тоже. В группах смерти работу с детьми ведут ночью, как правило, с 4.20 утра до 6.00. Включать газ тоже советую ночью, когда семья спит. Это не случайно — «взорвать» неокрепший мозг ребенка ночью куда проще.

Обратите внимание: если у вас есть необходимость в психологической помощи, вы или ваш ребенок могут обратится в службу доверия. Телефоны доверия для взрослых и детей: 8-800-2000-122, 8-800-333-44-34, 8-800-500-59-26.

Ежедневно Роскомнадзор блокирует от 50 до 90 опасных «групп смерти» в соцсетях. Но страницы появляются снова, а их создатели становятся хитрее. Они переместились в Instagram. Сменили тактику: ребенок пишет на своей страничке в соцсетях фразу: «Ищу куратора». После чего с ним связываются с помощью мессенджеров или смс. Отследить эту коммуникацию со стороны не просто, но возможно.