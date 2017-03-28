В мае этого года у поклонников двухколесного вида транспорта сразу две возможности заявить о себе. В рамках всей страны пройдут акция «На работу на велосипеде» и второй единый день велопарадов в России. Волгоград присоединится к велопараду 28 мая.

Сбор участников Волгоградского велопарада состоится у театра «Царицынская опера» в Краснооктябрьском районе. Старт намечен на 13.00. Чтобы зарегистрироваться в качестве участника, связаться с организаторами можно в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Велопарад Волгограда».

Как сообщают на сайте letsbikeit.ru, всего в 2017 году при поддержке Министерства транспорта РФ пройдут три всероссийских мероприятия, направленных на развитие велокультуры и популяризацию велотранспорта.

Кроме велопарада это будет акция «На работу на велосипеде», которая состоится 19 мая и 22 сентября, а также второй Международный велоконгресс – он будет проходить в Москве с 13 по 16 апреля.

«В случае, если вам нужна помощь с получением разрешения на проведение или какие-то советы, пожалуйста, напишите нам письмо на электронную почту hero.on.bike@gmail.com», – уточняют организаторы мероприятий.

Фото из группы «Велопарад Волгограда» в социальной сети «ВКонтакте»