Военный пенсионер из Волгоградской области намерен обжаловать действия чиновников в Верховном суде РФ. дело в том, что житель Иловлинского района, военный пенсионер Александр Петрович А. очень обижен на родное государство. Считает, что он долг родине отдал сполна. Но вот его заслуги чиновники признавать не спешат. Точней даже так: признали, а потом … передумали. Да, и такое случается.

Началось с того, что в далекие 70-е прошлого столетия молодой старлей, неся воинскую службу штурманом одного из боевых кораблей в районе Западного побережья Африки, принимал участие в осуществлении морской блокады района боевых действий Республики Анголы. В 2007 году, узнав, что его боевые товарищи по кораблю были признаны за участие в тех событиях ветеранами боевых действий, тоже обратился с соответствующим заявлением в военкомат.

Здесь Александр Петрович получил отказ из-за отсутствия в его личном деле документов, подтверждающих участие в боевых действиях. Тогда он разыскал сослуживцев и попросил их стать свидетелями в суде. В 2014 году подал иск.

Суд, детально исследовав архивные документы министерства обороны, заслушав показания трех бывших товарищей по оружию Александра Петровича, пришел к выводу о его участии боевых действиях в Анголе и установил его право на получение удостоверения «Ветерана боевых действий».

Получив заслуженную «корочку», военный пенсионер уверовал в справедливость, однако ненадолго. Летом 2016 года областной Военный комиссариат обращается в суд с заявлением о пересмотре дела по новым обстоятельствам. В итоге Волгоградский областной суд отменяет признание офицера ветераном боевых действий.

Больше всего в этом новом обороте дела волгоградца удивила формулировка о «новых обстоятельствах». Ими оказалась изменившаяся судебная практика в рассмотрении подобных дел.

Недоумение офицера разделили и в аппарате Уполномоченного по правам человека в Волгоградской области, куда обратился Александр Петрович. «Такие судебные повороты шокируют, — говорит он. – Летом 2014 года я юридически стал полноценным воином-интернационалистом, т.е. ветераном боевых действий, как и 18 моих сослуживцев с эскадренного миноносца «Настойчивый», которых мне удалось найти после увольнения в запас. А теперь получается, вся моя морская команда выполняла боевые задачи, а я так, просто погулять вышел в прибережье Анголы?»

Комментарий в тему:

Пресс-секретарь Уполномоченного по правам человека в Волгоградской области Юрий Корзеев:

«Действительно, статья 392 Гражданского процессуального кодекса РФ предусматривает возможность пересмотра судебных постановлений, вступивших в законную силу по вновь открывшимся или новым обстоятельствам, в том числе и в связи с определением или изменением Верховным Судом РФ практики применения правовой нормы. Однако из пункта 5 части 4 статьи 392 Гражданского процессуального кодекса РФ следует, что в этом случае имеют значение только постановления Президиума Верховного Суда РФ, принятые по результатам рассмотрения дела в порядке надзора, либо постановления Пленума Верховного Суда РФ. В данном случае решение Иловлинского районного суда от 10 апреля 2014 года было отменено на основании правовых позиций, изложенных в определениях Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ, принятых по итогам рассмотрения иных дел в кассационном порядке. То есть основанием для отмены стали судебные акты, принятые не теми инстанциями, которые указаны в пункте 5 части 4 статьи 392 Гражданского процессуального кодекса РФ. Попросту говоря, были изменены правила после окончания игры. и выигравший стал проигравшим.

При этом ни одной судебной инстанцией не установлено, что при вынесении Иловлинским районным судом Волгоградской области решения от 10 апреля 2014 года были допущены нарушения норм процессуального или материального права, устранение которых требует пересмотра решения суда.

Такое положение означает нарушение государством принципа стабильности правоотношений и права на справедливое судебное разбирательство, так как определенные судом и имевшие место на протяжении длительного времени правоотношения изменяются не по мотиву изменения закона и не с целью устранения судебной ошибки, а только по мотиву изменения толкования примененного ранее закона.

В связи с этим, Уполномоченным пенсионеру оказана помощь в составлении кассационной жалобы, которую он направил в Судебную коллегию по гражданским делам Верховного Суда РФ».

Владимир Лопарев

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