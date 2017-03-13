С 29 марта по 1 апреля в Волгограде пройдет XXXIII Международный фестиваль СТЭМов «Земля – планета людей». Заявки от коллективов принимаются до 15 марта.

Бессменный организатор фестиваля СТЭМов «Земля – планета людей» – Волгоградский государственный технический университет. По сложившейся традиции в фестивале принимают участие молодежные театры и СТЭМы из Волгограда, Самары, Смоленска, Казани, Минска, Брянска, Мордовии, Удмуртии, Воронежа, Новомосковска, Запорожья и других городов.

Познакомится с положением о конкурсе и скачать заявку можно здесь. Подать заявку — по адресу: 400005, Волгоград, пр. Ленина, 28, каб. 147б, студенческий клуб. Адрес электронной почты kojouna@gmail.com. Телефон – 8 (8442) 24-80-35.

Дополнительную информацию можно получить на страницах студенческого клуба ВолгГТУ, а также на страницах фестиваля в социальной сети «ВКонтакте».

Информация для болельщиков — продажа билетов уже началась. Приобрести их можно каждый будний день с 10.00 до 18.00 в студенческом клубе.

Фестиваль начнется 29 марта на сцене Музыкального театра и продлится четыре дня. Гала-концерт победителей — 1 апреля.