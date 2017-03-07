07.03.2017   Происшествия   Оксана Яблочкина   Нет комментариев

Тракторозаводской рынок в Волгограде подожгли зажигательной смесью

6 марта на Тракторозаводском рынке утро началось с тушения пожара. Огонь бушевал почти на 700 кв. м, и пожарным понадобилось полтора часа, чтобы справиться с ним. Почти сразу стало известно, что причиной возгорания стал поджог. К такому выводу пришли после того, как сотрудники регионального ГУ МВД обнаружили емкости с зажигательной смесью. Установлено уже, что их закинули на территорию рынка злоумышленники. В настоящее время личности преступников устанавливаются.

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