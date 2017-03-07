Тракторозаводской рынок в Волгограде подожгли зажигательной смесью

О нас, женщинах В день чудесного праздника весны хочу рассказать одну историю, герои которой живут в нашей области. Не буду указывать город и фамилию, это очень личная тема, только скажу, что глава этой семьи — православный священник. Началось с того, что в общественную организацию, которую он возглавляет, на работу устроилась женщина. Она рассказала, что они с мужем состоят в браке давно...