События Волгограда, Волжского, области: 16-22 марта

Волгоград

Спектакли

16 марта в Музыкальном театре – «Ханума» (18.30). 17 марта – «Сильва» (18.30). 18 марта – «Здрасьте, я ваша тетя» (17.00). 19 марта – «Дубровский» (17.00, ул. Маршала Чуйкова, 4, 38-30-68, 38-32-39).

16 марта в НЭТе – «Тестостерон» (19.00). 17 марта – «Странная миссис Сэвидж» (19.00). 18 марта – «Шикарная свадьба» (18.00). 19 марта – «Похищение любви» (18.00). 21 марта – «Господин Ибрагим…» (19.00, ул. Мира, 5, 38-08-45, 38-08-39, 8-902-361-90-01).

16 марта ДК Ворошиловского района – спектакль молодёжного православного театра «Миргород» о жизни равноапостольного князя Владимира «Крестители» ( 17.00, ул. КИМ, 5, вход свободный, регистрация, 8-904-411-1114).

17 марта в Казачьем театре – вечер русского романса «От сердца к сердцу» (18.30). 18 марта – «Заколдованная царевна» (11.00), « Однажды в Малиновке» (17.00). 19 марта – «Кошкин дом» (11.00), «Последняя попытка» (17.00, ул. Академическая, 3, 94-93-68, 97-18-68).

18 марта в ТЮЗе – «Романтики» (17.00). 19 марта – «Аленький цветочек» (12.00). 20-21 марта – «В поисках волшебства» (11.00). 22 марта – «Как проучили Гремучего Змея» (11.00, 14.00, ул. Рабоче-Крестьянская, 42, 95-97-99, 95-84-97).

18 марта в театре «Царицынская опера» – «Щелкунчик» (17.00). 19 марта – «Школа любви» (17.00, пр. Ленина, 97, 26-79-94; 27-52-94, 505-205).

18 марта в Театре одного актера – «Три мушкетера» (17.00, ул. 7-я гвардейская, 11, 50-03-50, 8-937-553-73-07).

18 марта в ЦКиД «Авангард» и кинотеатре «Ровесник» – «Курочка ряба» (10.00, ул.64 Армии, 26, 42-19-46, 42-23-28 и 12.30, ул. 50-летия Октября, 17, 62-39-22).

22 марта ДЦ «Бибигон» покажет кукольный спектакль «Кто сказал мяу?» (18.00, 8-904-406-56-56,8-909-388-99-30).

Концерты, конкурсы

16 марта в ЦКЗ – 3-й концерт абонемента № 12 «На бис?!» ВРНО им. Н. Калинина «20-17 или соло для ударных» (18.30). 17 и 19 марта – концерт органной музыки «Король приглашает на бал» (13.00). 17 марта – концерт органной музыки «Лука Гаделия» (18.30, наб. им. 62-й Армии, 6, 38-66-00, 98-52-24, 51-73-07).

17 марта в ДК «Профсоюзов» – праздничный концерт, посвящённый 20-летию со дня образования народной дружины Волгограда (15.00).

18 марта в ВГИИК – встреча с завкафедрой медных духовых инструментов РАМ им. Гнесиных В. Прокоповым и концерт его учеников (15.00, ул. Циолковского, 4).

18 марта в креативном пространстве «Икра» – концерт Ж. Поповой, И. Букаева и Д. Арутюнова (17.00, наб. 62-й Армии, 6).

20-23 марта в ВГИИК — VI Всероссийский конкурс пианистов и камерных ансамблей им. Д. Шостаковича (ул. Циолковского, 4, 97-48-84).

22-24 марта в консерватории – I Всероссийский конкурс профессионального и любительского эстрадного исполнительства «Ателье звука» (ул. Мира, 5а).

Праздники

18 марта на Центральной набережной — праздничные гулянья «Крымская весна. Мы вместе!» (10.00).

Музеи, библиотеки

16 марта в музее ИЗО им. И. Машкова – выставка «Принцип женственности» (17.00, пр. Ленина, 21, 38-24-44, запись 38-59-15, по 12 мая).

17 марта в музее-панораме «Сталинградская битва» – Форум-встреча шести поколений» клуба «Сталинград» (11.00, ул. Чуйкова, 47, 23-67-23). Вход свободный.

18 марта в выставочном зале музея ИЗО им. И. Машкова – концерт молодёжного оркестра флейт В. Кудри (12.00, ул Чуйкова, 37, 24-16-79).

18 марта в областном краеведческом музее в формате клуба любителей экстремального чтения «Горячие пирожки» будут читать пьесу «Чёртова мельница» из архива театра кукол (16.00, пр. Ленина, 7).

18 марта в музее-заповеднике «Старая Сарепта» – спектакль театра «Мастерская сказок» (11.00), экскурсии по историческим местам Красноармейского района (12.00) и музею (14.00), мастер-класс по изготовлению народных кукол «Сорока и птичка» (13.00), программы «В гости в каменный век» (14.30), «Народ, гуляй, весну встречай!» (15.00), «Sarepta abent» (18.00), органный концерт в кирхе (18.00). 19 марта – программы «Веселые шалости с клоуном Клёпой» (11.00), «Древности Сарепты» (12.30), «В гости в каменный век» (13.30), «Урок старинного письма» (14.00), «Народ, гуляй, весну встречай!» (15.00), экскурсии по музею (11.30, 14.00, ул. Изобильная, 10, 67-33-02).

19 марта в библиотеке им. М. Горького – литературно-музыкальный вечер к Всемирному дню поэзии «Живопись, которую слышат» (15.00, 4 этаж). 22 марта – лекция С. Калашникова «Русская литература между западниками и славянофилами» (18.00, 4 этаж, ул. Мира, 15).

Выставки

17-25 марта в ВК «Экспоцентре» – Всероссийская специализированная выставка «Неделя великого поста» (10.00-18.00, пр. Ленина, 65а).

20-26 марта – выставка-продажа элитной рассады малины, абрикоса и винограда (8.00-18.00, ул. Пельше, 3, у ДК им. Гагарина).

Клубы, ТРЦ

16 марта в арт баре «Белая лошадь» – «Джазовый джем» (20.30). 17 марта – презентация альбома группы «Глобальное потепление» (20.00), День Святого Патрика (21.30). 18 марта – Виталий Маршак. Поэт (17.00), Imagine Party (20.00). 19 марта – Степа Джокер (19.00 ). 21 марта – Манифест-inc (19.00 ). 22 марта – birdway (17.00, ул. Островского, 5, 8-902-362-48-08).

17 марта в гастропабе «Библиотека» – День Святого Патрика (20.30, ул. Аллея Героев, 2, 38-23-04).

17 марта в баре «Стальная крыса» – сольный концерт группы «Scarlet Blues» (22 00, ул. Рабоче-Крестьянская, 22, 60-19-03).

18 марта в ресторане «Миля» – фолк-рок группа ФПО, indie-folk группа «Black oak» (22.00, Ельшанская набережная 2а, 35-80-80, 8-902-3­10-10-10).

18 марта в в ТРЦ «Акварель» – бесплатное занятие по реггетону ( 16.00пр. Университетский, 107, 45-94-85, 8-937-552-55-52).

Спорт

19 марта на стадионе споркомплекса «Олимпия» – матч ФК «Ротор-Волгоград» – СКА (Ростов-на-Дону) (14.00, ул. 51-я Гвардейская, 6).

Прочее

16 марта в области проведут комплексную техническую проверку региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (14.00).

17 марта в комитете юстиции Волгоградской области пройдет прямая телефонная линия по вопросам антикоррупционного просвещения, отнесенным к сфере деятельности комитета (9.00-13.00, 8 (8442) 24-86-28).

20 марта – 3 апреля на базе ВИУ РАНХиГС – фестиваль проектов «Совместное будущее» (sno-vags@mail.ru).

22 марта в Дзержинском районе – прием руководителя СО по району СУ СКР по области (14.00, ул. Историческая, 122).

22 марта в Кировском районе – прием руководителей правоохранительных органов (15.00, 42-19-15).

Волжский

16 марта в выставочном зале им. Г. Черноскутова – персональная выставка Л. Петренко «Родное» (10.00, пр. Ленина, 97, 8 (8443) 39-26-31, по 16 апреля).

16-19 марта в ДТДМ – первенство детского объединения «Волжаночка» по художественной гимнастике «Красота и грация» (10.00, ул. Набережная, 4, 8 (8443) 31-28-11).

16-19 марта на Центральном стадионе – чемпионат по мини – футболу среди любительских команд (15.00, ул. Набережная, 2, 8 (8443) 41-60-02).

16-19 марта – выставка-продажа элитной рассады малины, абрикоса и винограда (8.00-18.00, ул. Карбышева, 47а, на территории ТРК «Планета Лето»).

17-19 марта в драмтеатре – «Комедия ошибок» (18.30, ул. Советская, 3, 8-917-330-74-27)

18-19 марта в театре кукол «Арлекин» – «Как братец Кролик победил мистера Льва» (11.00, ул. Пушкина, 1, 8-8443-31-08-93, 31-38-63).

18 марта в ЦКиИ «Октябрь» – фестиваль постной кухни (12.00). 19 марта– детский концерт (16.00, ул. Сталинградская, 6, 8-8443-27-64-72, -27-67-00).

18 марта в ДК «ВГС» – вечеринка «В ритме любимых мелодий» (17.00), концерт ансамбля народного танца «Венец» «Нам – 35!» (17.00). 19 марта – концерт солиста ансамбля «Гаудеамус» И. Шопина (16.00, пл. Комсомольская, 1, 8-8443-41-38-42).

18 марта ДЦ «Бибигон» покажет кукольный спектакль «Кто сказал мяу?» (18.00, 1-3 года, 8-904-759-25-50, 8- 903-467-88-48).

19 марта Волжский филиал Национального исследовательского университета «МЭИ» приглашает абитуриентов на день открытых дверей (10.00, пр. Ленина, 69, 8 (8443) 21-01-71, 8 (8443) 21-01-60).

19 марта в центре развития «Талисман» – отборочный тур фестиваля-конкурса песни под гитару «Поющая струна» (15.00, ул. 87-я Гвардейская, 65а, 8-903-374-87-10)

В области

16 марта в Палласовке – концерт, посвященный Дню работника торговли (15.00, РДК). 18 марта – спартакиада ТОС (10.00, ДЮСШ), военно-спортивная игра «Штурм» (13.00, «Ориентир»). 19 марта – первенство по вольной борьбе, первенство по мини-футболу (10.00, «Сокол»), чемпионат по гиревому спорту (10.00, Савинский ДК).

17 марта в Камышинском драмтеатре – «… И пес с ними» (18.00). 18 марта – «№ 13» (17.00). 19 марта – «Удивительные приключения Элли в волшебной стране» (11.00), «Ханума» (17.00, 3-й м-н, ул. Некрасова, 6, 2-65-67, 2-63-31, 2-92-22).

17 марта в Камышинском Центре занятости населения – ярмарка вакансий для желающих трудоустроиться на предприятия Краснодарского края, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России (14.00, ул. Октябрьская, 1).

17 марта в ст. Алексеевской – презентация поэтических сборников «Весь мир в стихах – как наяву» (10.00, РДК). 19 марта – концерт Р. Щербаковой «Прикоснись к истокам казачьей души» (14.00, РДК). 20 марта – цикл экскурсий «Природа Хопёрского края» (краеведческий музей).

17 марта в с. Оленье Дубовского района – прием руководителей правоохранительных органов (11.00, 8 (84458) 3-20-89).

18 марта в Камышинском театре кукол «Калейдоскоп» – «Как лиса медведя обманывала…» ( 11.00).