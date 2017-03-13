В Волгограде в своей квартире сгорел 70-летний пенсионер

Вчера случилась трагедия в Красноармейском районе Волгограда. В своей квартире сгорел 70-летний пенсионер.

– Сообщение о пожаре в Красноармейском районе Волгограда поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в воскресенье, 12 марта, в 16.57, – сообщили ИНТЕРу в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области. – На улице Саушинская в доме площадью 700 кв. м. в комнате одной из квартир горели домашние вещи.

Площадь пожара составила 1 кв. м. Пожарные расчеты 7-й пожарно-спасательной части справились с горением в 17.17.

На месте пожара был обнаружен погибший 70-летний мужчина. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электрической проводки.