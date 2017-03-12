Сельхозярмарки в Волгоградской области будут работать с 1 апреля. Комитет промышленности и торговли Волгоградской области внес соответствующие изменения в нормативные документы, регулирующие ярмарочную деятельность.

В числе других изменений – места под ярмарки могут быть предоставлены предпринимателям на срок до трех лет. Напомним, прежде расположение торговых площадей корректировалось ежегодно.

Кроме того, что сезон работы сельскохозяйственных ярмарок продлен на два месяца, площадки для реализации сельхозпродукции будут открыты ежедневно, а не три раза в неделю.

– Для того, чтобы организовать разовую ярмарку продолжительностью до десяти дней, не требуется проведение торгов, – уточнили ИНТЕРу в пресс-службе администрации регионе. – Разрешение на краткосрочную торговлю выдается по заявлению.

Разовые ярмарки особенно востребованы в предпраздничные дни: это рождественская и пасхальная торговля, книжные ряды, продажа изделий мастеров народных промыслов и прочее.

Упрощена процедура подбора площадок: например, в сельских поселениях схемы мест проведения ярмарок отныне можно формировать на основе карт, находящихся в открытом доступе. Ранее для этого требовалась копия инженерно-топографического плана, которую надо было заказывать в специализированных организациях.

Также под проведение ярмарок можно предлагать территории, зарезервированные для государственных и муниципальных нужд, кроме случаев, когда эти участки уже изъяты.

Справка ИНТЕРа:

В настоящее время для организации ярмарок уже определены 126 территорий в 24 муниципальных образованиях Волгоградской области. Число таких площадок будет расти. Ознакомиться с утвержденными местами проведения ярмарок можно на сайте комитета промышленности и торговли Волгоградской области.

Фото с сайта администрации Волгоградской области