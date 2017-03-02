Волгоград присоединился к акции «Сдай макулатуру — спаси дерево!»

Ежедневно мы используем в офисах, домах, на общественных мероприятиях множество бумажной продукции, которая после употребления идёт на утилизацию, попросту выбрасывается. Волгоградцев приглашают присоединиться к акции «Сдай макулатуру — спаси дерево!».

В рамках Года экологии филиал ФБУ «Рослесозащита» — «Центр защиты леса Волгоградской области» запланировало ряд общественных мероприятий, направленных на пропаганду бережного отношения к лесу, одним из которых и является Всероссийская акция «Сдай макулатуру – спаси дерево».

В рамках акции сотрудники учреждения собирают использованную офисную бумагу, как на рабочих местах, так и у себя дома.

— В этой связи приглашаем всех желающих присоединиться к данному мероприятию и собственным примером приобщиться к благородному делу по сохранению деревьев, — уточнили ИНТЕРу в Центре защиты леса.- В конце текущего года мы подведем итоги, какую экологическую пользу мы все вместе принесли окружающей среде.

Сбор макулатуры организован по адресу: г.Волгоград, пр. Университетский, 97. За дополнительной информацией обращаться по телефону: (8442) 46-74-21.