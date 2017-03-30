Волгоградский областной суд оставил в силе решение мэрии о ликвидации маршрутных такси. В суд обращались перевозчики, которые пытались оспорить Постановление администрации № 610, согласно которому маршрутные такси должны исчезнуть с центральных улиц Волгограда. Однако решение властей устояло в силе.

О ликвидации маршруток

Напомним: противостояние по вопросу маршруток началось еще около двух лет назад, когда власти огласили планы по коренному изменению транспортной схемы мегаполиса.

Согласно схеме, предполагалось заменить маршрутки на автобусы. При этом создать несколько пересадочных узлов в отдаленных районах, куда жителей будут доставлять автобусы малой и средней вместимости. Далее придется пересаживаться на автобусы, следующие в центральные районы мегаполиса.

Протесты принимали разные формы: водители проводили протестные автопробеги, жаловались Путину, собирали подписи жителей в защиту маршруток.

Так, на текущей неделе прошел автопробег в пользу сохранения маршруток. Организаторы акции обращали внимание властей на то, что автобусы малой вместимости дают возможность зарабатывать примерно 3000 водителей, плюс обслуживающему персоналу. Эти люди окажутся без работы после закрытия 87 маршрутов с 15 апреля текущего года. что только увеличит социальную напряженность в городе.

В начале Марта в пользу сохранения маршрутных такси высказывался и УФАС, апелируя тем, что конкуренция на рынке снизится. Кстати, рядом есть пример Волжского, где маршрутки и автобусы спокойно соседствуют, и нет никаких конфликтов.

Однако пока все эти меры и доводы напрасны: автобусы уверенно вытесняют маршрутки с улиц Волгограда.

Волгоградцы готовы выйти на митинг в защиту маршруток

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