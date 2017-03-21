Жительница Суровикинского района жалуется на произвол сотрудников ГИБДД

В начале этой недели в редакцию ИНТЕРа обратилась жительница Суровикино Галина Полякова, которая пожаловалась на произвол сотрудников ГИБДД. Галина Глебовна живет в Суровикинском районе давно, работала многие годы в сфере страхования и диагностики автомобилей, затем возглавила автошколу.

– В канун 8 марта у нас на работе состоялся небольшой корпоратив, – рассказала Полякова. – Спиртное на столе было, но сотрудники, которые собирались вечером сесть за руль, к нему, разумеется, не прикасались.

Подъезжая к дому, Полякова увидела, что навстречу ей движется автомобиль ГИБДД. Приняла правее, чтобы не мешать. Но машина перегородила ей путь.

Едва женщина заглушила свою иномарку, вышедший из своего авто инспектор рванул дверцу ее автомобиля.

– Дернул с такой силой, что повредил мне руку, – жалуется Галина Глебовна. – Я стала упираться. Инспекторы тащили меня в свою машину. Да так усердно, что по пути вывихнули мне палец. Когда я поинтересовалась: за что? – пояснили: вы, гражданка, находитесь в состоянии алкогольного опьянения. Но я-то точно знаю, что не пила! На мой вопрос: а как вы пришли к такому выводу? – инспекторы ответили: мы знаем, что вы нетрезвая.

Инспекторы составили протокол, что Полякова отказалась проходить медосвидетельствование. Женщина отказалась подписать протокол и отправилась в ЦРБ самостоятельно, где получила соответствующий акт. В документе черным по белому сказано, исследования показали, что гражданка Полякова трезва (копия акта имеется в распоряжении редакции). Наркотических, психотропных и иных средств, вызывающих опьянение, не обнаружено.

Галина Полякова уточнила – она пыталась снять все происходящее на видеокамеру телефона, но получились у нее только фотоснимки. По идее, в авто госавтоинспекторов должен был работать видеорегистратор.

– Но не удивлюсь, если именно в этот момент от дал сбой, – иронизирует Галина Глебовна.

Проведя вечер 7 марта в ЦРБ, где ей накладывали гипс на поврежденную руку, с заявлением о совершенном в отношении нее правонарушении Полякова обратилась в полицию 9 марта. В настоящее время процессуальную проверку по ее заявлению проводят в Суровикинском МрСО регионального СУ СКР.

ИНТЕР будет следить за развитием событий.

Фото предоставлено Г. Поляковой