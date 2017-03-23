Волгоградские автолюбители теперь будут получать по ОСАГО не деньги, а ремонт. Таковы нормы закона, который одобрил на этой неделе Совет Федерации. Теперь, когда закон подпишет президент, его официально опубликуют. С этого момента через 30 дней он вступит в силу на всей территории РФ. К чему это приведет автовладельцев? Надо отметить, что закон предусматривает все же выплаты в денежном выражении, но в некоторых случаях. А именно: если ТС полностью уничтожено; если нанесен вред здоровью или человек погиб; если потерпевший является инвалидом; если ремонт стоит дороже 400 руб, при этом потерпевший не согласен доплачивать за ремонт.

Ремонт будут производить не более чем за 30 дней, при этом использовать только новые детали. Если машина на гарантии, ремонт должен будет провести официальный дилер.

Гарантию на ремонт дает страховая компания.

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Эксперты уже сейчас говорят о том. что неизбежен новый виток исков к страховщикам в первую очередь из-за качества ремонта. Услуги такого рода — вещь весьма спорная, и наверняка многие автовладельцы будут недовольны произведенными работами.

По ОСАГО

Если говорить о безопасности на дорогах. то новая мера приведет лишь к ухудшению обстановки. Если ранее. получив выплату по страховке. хозяева избавлялись от старых машин, зачастую продавая на запчасти, то теперь хочешь-не хочешь, а машину восстановят и она снова поедет по дорогам.

Наверняка теперь возрастет и напряженность на дорогах из-за конфликтов автовладельцев в случае ДТП — ремонт интересует не всех, а денег ждать больше приходится.

Кому выгодно — так это самим страховщикам и, конечно, станциям техобслуживания. Автовладельцам же можно поделать лишь одного — обходится без аварий.

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