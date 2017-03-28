Погода в Волгограде – и снег, и ветер

Погода в Волгограде повернула вспять – дождь перейдет на этой неделе в снег, температура воздуха опустится по ночам до -6, и все это будет сопровождаться сильными порывами ветра.

Сегодня даже Волгоградское ГУ МЧС предупредило – на территории области ожидается усиление юго-западного ветра до 18-23 м/с в порывах.

Спасатели советуют при парковке машин выбирать место вдали от деревьев и рекламных щитов, обходить шаткие строения и слабо укреплённые конструкции, плотно закрывать окна и форточки.

Самыми холодными днями на этой неделе будут пятница, суббота и воскресенье. В пятницу днем – +2, ночью – -4. В субботу, соответственно, +3 и -6. В воскресенье – +7 и -4.

Немного потеплеет в понедельник, 3 апреля, и во вторник, 4 апреля – до +11 и +12. А настоящая весна придет только в середине апреля.

Фото с сайта ГУ МЧС по Волгоградской области