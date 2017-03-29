Росреестр: изменилась плата и сроки предоставления выписки из ЕГРН

Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) – так называется информационная система, в которой теперь содержатся все сведения о недвижимости. Напомним, прежде такие сведения содержались в информационных ресурсах Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) и государственный кадастр недвижимости (ГКН). В связи с этими изменениями изменились также плата и сроки предоставления выписки из ЕГРН.

– Плата за предоставление «выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости» на бумажном носителе физическому лицу составляет 400 рублей, – уточнил ИНТЕРу помощник руководителя управления Росреестра по Волгоградской области Евгений Ковалев. – За «выписку из ЕГРН об объекте недвижимости» – 750 рублей.

Еще одно нововведение – сокращенный срок предоставления сведений. Сведения из ЕГРН предоставляются в течение трех рабочих дней, на два дня короче по сравнению со сроком предоставления сведений из ЕГРП или ГКН.

Срок предоставления сведений из ЕГРН посредством обращения в МФЦ теперь составляет максимум пять рабочих дней, в которые как и прежде включены два рабочих дня, предусмотренные законодательством для передачи документов.

– С появлением новой информационной системы ЕГРН у волгоградцев появилась возможность получать более полные сведения, описывающие технические характеристики объектов недвижимости, и сведения о зарегистрированных правах на объекты недвижимости в одном документе, – подчеркивает Евгений Ковалев.

Так, например, «выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости» в зависимости от объекта недвижимости, в отношении которого запрашиваются сведения, одновременно со сведениями о зарегистрированных правах содержит, в том числе описание местоположения земельного участка с отображением плана (чертежа, схемы) земельного участка или описание местоположения объекта недвижимости с отображением схемы расположения объекта недвижимости на земельном участке.

Данная выписка объединила в себе ранее выдаваемый кадастровый паспорт и выписку из ЕГРП (содержащую общедоступные сведения об объекте недвижимости).