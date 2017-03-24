24.03.2017   Правовое поле, Социум   Корреспонденты газеты ИНТЕР   Нет комментариев

Волгоградских пенсионеров ждет повышение пенсий с 1 апреля

Волгоградских пенсионеров ждет повышений пенсий с 1 апреля. При этом речь идет не только о получателях социальных пенсий.

Ранее сообщалось. что социальные пенсии поднимут с 1 апреля на 1,5 процента. Теперь же Минтруд пояснил, что поднимут и страховые пенсии, но на 0,38%.

Это повышение было заложено изначально в бюджете. на него уйдет 14 млрд руб. Так что пенсионеры станут чуть богаче с начала апреля, но настолько чуть, что наверняка это не почувствуют. Например, если пенсия составляет 10 тыс. руб, то прибавят 38 руб.

 

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