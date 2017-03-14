«Старая Сарепта» приглашает волгоградцев отметить славянский Новый год

«Старая Сарепта» приглашает волгоградцев на праздник весеннего равноденствия. Отметить славянский Новый год предлагают в субботу и воскресенье – 18 и 19 марта.

В эти выходные в музее-заповеднике состоится интерактивная программа «Народ, гуляй, весну встречай!». В программе – знакомство с традициями праздника, мастер-класс по изготовлению «весеннего талисмана», задорные гулянья, угощения по старым обычаям и сжигание чучела зимы.

Праздник весеннего равноденствия – дин из четырех главных праздников года в древней славянской традиции, считают в музее, и отметить его нужно с размахом.

Начало программы в 15.00 в музее-заповеднике «Старая Сарепта». Возрастное ограничение – 5+. Запись обязательна по телефону 8 (8442) 67-33-02. Количество мест ограниченно.

Фото с сайта музея