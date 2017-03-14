14.03.2017   Детское время, Культура, Разное   Галина Гунькина   Нет комментариев

«Старая Сарепта» приглашает волгоградцев отметить славянский Новый год

славянский Новый год

«Старая Сарепта» приглашает волгоградцев на праздник весеннего равноденствия. Отметить славянский Новый год предлагают в субботу и воскресенье – 18 и 19 марта.

В эти выходные в музее-заповеднике состоится интерактивная программа «Народ, гуляй, весну встречай!». В программе – знакомство с традициями праздника, мастер-класс по изготовлению «весеннего талисмана», задорные гулянья, угощения по старым обычаям и сжигание чучела зимы.

Праздник весеннего равноденствия – дин из четырех главных праздников года в древней славянской традиции, считают в музее, и отметить его нужно с размахом.

Начало программы в 15.00 в музее-заповеднике «Старая Сарепта». Возрастное ограничение – 5+. Запись обязательна по телефону 8 (8442) 67-33-02. Количество мест ограниченно.

Фото с сайта музея

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