В «Старой Сарепте» открылась выставка «Дом Романовых»

Сегодня в музее-заповеднике «Старая Сарепта» открылась выставка «Дом Романовых». Ее гости смогут прочувствовать величие и мощь Российской Империи.

Выставка народного художника России Петра Чаплыгина приурочена к 100-летию окончания правления династии Романовых.

–2 марта 1917 года Николай II подписал свое отречение от престола, – рассказали ИНТЕРу в музее. – Это не простое календарное событие, а окончание целой эпохи в российской истории – закончилась эпоха правления династии Романовых.

За 300 лет правления династии наша страна пережила великие события: освоение Сибири и Дальнего Востока, объединение Руси и Украины, основание новой столицы – Петербурга, победа над Наполеоном, вхождение в состав России южных регионов, отмена крепостного права, небывалый культурный, научно-технический и индустриальный подъем и многое другое.

В экспозиции представлена уникальная коллекция скульптурных портретов российских правителей от Петра I до Николая II, не имеющая аналогов в мире. Все работы выполнены мастером Петром Чаплыгиным в технологии гальванопластики.

Выставка будет работать до конца лета. Справки по телефону 8 (8442) 67-33-02.