В Волгограде жители Спартановки требуют оставить детскую библиотеку №17 в прежнем помещении

Вчера перед Спартановским парком собрались волгоградцы, которых волнует судьба библиотек города. Оставить детскую библиотеку №17 в прежнем помещении и отказаться от идеи ее слияния его со взрослой библиотекой №26 — такое требование выдвинули участники пикета. Его организовали активисты сообщества «Волгоград читает» при поддержке общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС)

– Филиал ЦСДБ №17 – единственная библиотека на Спартановке, которая ориентирована на младший школьный и дошкольный возраст, – поделился с ИНТЕРом активист движения «Волгоград читает» Виктор Шилин. – Она обеспечивает литературой не только окружающие школы, но и все детсады района. Кроме того, библиотека – крупным детским культурный центр – здесь проводят массовые просветительские мероприятия, работает кукольный театр.

Сегодня детская библиотека под угрозой – вместо полноценного собственного помещения она получает скромный угол в одной из близлежащих филиалов взрослой системы.

– Все это делается, судя по информации от жителей микрорайона, ради нового МФЦ – «Многофункционального центра», который почему-то должен вытеснить собой единственную детскую библиотеку на Спартановке, – уточняет Виктор Шилин.

В ходе акции, продолжавшей 2 часа, более 250 жителей микрорайона подписались под обращением против выселения детской библиотеки №17, которое уже на этой неделе будет направлено в органы исполнительной власти области и города, а также депутатам законодательных собраний, избиравшихся от микрорайона «Спартановка».

Фото с пикета и обращение жителей Спартановки против «выселения» детской библиотеки №17 с подписным листом можно найти по ссылке.

Напомним, о том, что в нынешнем году продолжат «оптимизировать» библиотеки, ИНТЕР сообщил в январе этого года. В социальной сети «ВКонтакте» развернулось движение «Волгоград читает. Спасем библиотеки».

Фото предоставлено ВРО ООО защиты семьи «РВС»