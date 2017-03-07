Определен порядок сдачи ЕГЭ в Волгоградской области в 2017 году

В Волгоградской области в 2017 году ЕГЭ будут сдавать 11 тысяч одиннадцатиклассников. Основной государственный экзамен для выпускников 9-х классов сдадут 20 тысяч человек. Как сообщили ИНТЕРу в пресс-службе администрации региона, будут работать 74 пункта проведения ЕГЭ и 103 пункта проведения ОГЭ.

Единый государственный экзамен пройдет в три этапа: досрочный, основной и дополнительный (сентябрьский). Досрочный этап ЕГЭ в 2017 году запланирован на 23 марта — 14 апреля; основной — с 29 мая по 1 июля. Принять участие в дополнительном этапе с 5 по 16 сентября смогут только выпускники этого учебного года, получившие неудовлетворительные результаты по обязательным к сдаче предметам: русскому языку и математике. Стоит отметить, что среди предметов по выбору в этом году наибольшей популярностью пользуются профильная математика, которую будут сдавать 7548 человек, обществознание — 6927, физика — 3229 выпускников, биология — 2883, химия — 1461, литература — 1120 и английский язык — 1073 выпускника.

ОГЭ для выпускников девятых классов также пройдет в три этапа: досрочный — с 20 апреля по 6 мая, основной — с 26 мая по 29 июня и дополнительный (сентябрьский) — с 5 по 22 сентября. В этом году девятиклассники для получения аттестата должны сдать четыре экзамена: два обязательных — русский язык, математика и два по выбору.