Волгоградские эксперты разъяснили, как обезопасить свою недвижимость от мошенников. Вопрос возник из-за того, что с 1 января 2017 года значительно упрощен порядок сделок с недвижимостью. Теперь сделку можно совершить, не выходя из дома, оформив все документы в электронном виде. Причем это касается объекта в любом регионе — так, чтобы оформить сделку в Росреестре по купле квартиры в Краснодаре, волгоградцу не надо туда ехать, все можно сделать на месте.

Все сведения о недвижимость теперь внесены в единый реестр. Когда человек подает заявление, в течении 10 дней объект ставят на кадастровый учет и регистрируют право. Затем гражданин получает выписку об объекте. Вся процедура не займет более 10 дней. Подтверждающий право собственности документ — выписка — подорожал с 200 руб. до 750 в 2017 году.

Эта норма не распространяется на некоторые виды сделок: если речь идет о долевом имуществе или имуществе несовершеннолетних.

Вместе с новшествами в жизнь многих собственников пришли и опасения: если все делается в электронном виде,этим могут воспользоваться мошенники. В этой связи важно знать, что любой собственник имеет право написать заявление и запретить в нем проводить любые сделки со своей недвижимостью без его личного участия.

Волгоградцам важно знать, что такое заявление можно подать в любом МФЦ, в филиалах Кадастровой палаты. Также можно направить заявление в Росреестр в электронно виде, заверив электронно-цифровой подписью. Услуга беспатная.

Как сообщила пресс-служба Управления Росреестра по Волгоградской области, за 12 месяцев 2016 года своим правом воспользовались 693 заявителей.