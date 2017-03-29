Митинг Навального в Волгограде: что за этим стоит и каковы последствия. Мнения экспертов

Митинг Навального в Волгограде остается в центре внимания общественности региона. Напомним: на прошлой неделе в городе открылся штаб политика, причем с большим скандалом. Далее 26 марта в Волгограде порядка 400 человек (по данным полиции — 250) вышли на несанкционированный митинг в центре города, в результате которого 21 человек были задержаны. В этот же день митинг проходит и в Волжском, где был санкционирован властями. В городе — спутнике митинг прошел спокойно, арестов не было.

Как вы считаете: митинги — это был действительно народный протест или результат действия политтехнологий? И к чему в итоге это может привести? Этот вопрос ИНТЕР зада экспертам.

Митинг Навального в Волгограде

Виталий Арьков, представитель АПЭК в Волгоградской области:

— Я бы разделил всех участников данных акций на несколько категорий.

Наверное, были люди, будем так говорить, морально заряженные. Я не могу назвать их «проплаченными», так как пока такие факты не доказаны. Идут проверки. Была молодежь, которой все происходящее было «по приколу». Последние крупные митинги у нас проходили примерно пять лет назад, они в них не участвовали, для этой группы все казалось новым, необычным. Была часть людей «25+». Они выходили сознательно, причем не обязательно эти граждане увлечены Навальным и недовольны Медведевым. Скорее, каждый выходил с чем-то своим. А причина в том, что во многих регионах представители властей не желают говорить с людьми, не хотят объяснять им свои действия.

Сейчас уже можно сказать, что власть зашевелилась. В первую очередь на федеральном уровне. Я не исключаю, что в областях, где имели место массовые выходы протестующих, найдут стрелочников, которых отправят в отставку. Ведь если народ протестует, значит, региональные власти не справляются с задачами.

Галина Болдырева, председатель регионального отделения РОДП «Яблоко»:

— Я считаю, что люди вышли добровольно. Определенную роль сыграл приезд Алексея Навального, но протестные настроения тоже достаточно сильны в обществе. Было много молодых людей, именно потому, что они не видят дальнейших перспектив в жизни, но с другой стороны — наблюдают повальный разгул коррупции. Возьмем наш город. Как раз сейчас проходят протестные акции владельцев и водителей маршрутных такси, так как скоро они останутся без работы. О чем это говорит? Что власть сама подталкивает граждан выходить на улицы. К чему может привести? Здесь два варианта. Либо народ запугают, так как штрафы в настоящее время такие, которые непросто выплатить обычному человеку. Либо протесты могут усилиться, что может привести к очень плачевным последствиям.

Людмила Соловьева, председатель совета регионального отделения партии «Альянс зеленых»:

— Я категорически против того, как проходили митинги в минувшие выходные. На акции протеста вывели детей. Там были учащиеся десятых и даже пятых классов. Напомню, что на Украине все начиналось именно с этого. Сначала на митинги вывели несовершеннолетних, потом стали возмущаться, что власти смеют трогать «онижедетей», а затем подростки стали готовить коктейли Молотова и разбирать камни брусчатки. Для детей сейчас это подвиг, приключение. Если так пойдет дальше, мы придем к гражданской войне. Тех молодых людей, которых в минувшие выходные задержали на митингах, надо отправлять в армию, потому что это не мужчины, это мужчинки. К их родителям надо применять меры, чтобы занимались своими детьми. Я понимаю, когда на митинги приходят зрелые люди. А эти что требуют? Мы тоже боремся, но используем другие методы. Это исключительно политтехнология, Алексей Навальный использует людей для лоббирования своих интересов.

Эдгар Петросян, активист ОНФ:

— Во многом это выглядит как политтехнология. Тихий протест существует, люди многим недовольны, но он пока не прошел точку невозврата. Очень показательно, что вышла молодежь, хотя недовольство существует в основном среди старшего поколения. Все мы живем в определенной среде, слышим, о чем говорят родители, но с другой стороны — понимаем, что эти разговоры ведутся в основном внутри семьи. Недовольство старшего поколения непублично, поэтому его решила озвучить молодежь. А технологии проявляются в том, как все это было организовано, как раскручивалось. Например, у нас в регионе, я считаю, имели место неумелые действия властей. Вся эта история со штабом, с запретом митинга, наоборот, способствовала раскрутке Навального. Если акции протеста усилятся, боюсь, ни к чему хорошему это не приведет.

Андрей Попков, медиаэксперт:

— Это одновременно и спланированная акция, и народный протест. Те проблемы, которые сейчас существуют в обществе — рост тарифов ЖКХ, низкий уровень зарплат, стагнация в промышленном секторе, — загоняют большинство людей в России в тупик. Они не просто существуют при очень небольшом уровне достатка, они просто-напросто не знают, как выживать. В такое время, конечно, будут появляться деятели, которые станут использовать сложившееся положение вещей в своих интересах. Не было бы Навального, был бы кто-то еще. И если ситуация будет усугубляться, это может привести к очень плачевным последствиям.

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