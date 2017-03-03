Как приобрести жилье молодой семье в Волгоградской области? Этот вопрос часто задают ИНТЕРу. Квартиры сегодня в нашей области хоть и подешевели, но доходы граждан также снизились. Однако у молодой семьи есть немало возможностей получить помощь государства.

«Жилье молодой семье купить непросто, как ни откладывай деньги. Вот мне и супругу еще нет 30, снимаем жилье, прописаны в Волгограде. Есть ли для нашей семьи какие-либо льготы? Детей пока нет.»

Этот вопрос читательницы ИНТЕР адресовал Светлане Кривобоковой, руководителю МОО «Центр семейного права»:

Молодой семье — доступное жилье

По возрасту Вы подпадаете под действие программы «Молодой семье — доступное жилье». Расчет размера социальной выплаты — компенсации стоимости приобретаемого недвижимого имущества производится исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности, количества членов молодой семьи — участника Подпрограммы и норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Волгограду, установленного постановлением администрации Волгограда от 10 августа 2016 г. N 1260 «Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения для расчета размера социальной выплаты, предоставляемой молодым семьям — участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 — 2020 годы, по городскому округу город-герой Волгоград на второе полугодие 2016 года».

Жилье молодой семье можно получить при следующих условиях участия. Условия участия: Возраст не старше 35 лет, в браке не менее 1 года, платежеспособность (минимальных доход для двоих — около 22 000 руб). Не допускается участие семей, которые имеют собственное жилье (либо есть жилье, но менее учетной нормы — 11 кв.м. на человека). Необходима постановка на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, а а также совместное проживание супругов на постоянной основе на территории Волгоградской области.

Программа «Жилище»

Постановление администрации Волгограда от 18.12.2015 N 1765 (ред. от 30.12.2016) «Об утверждении муниципальной программы «Жилище» на 2016 — 2020 годы» устанавливает порядок участия в программе и получения выплат.

Список участников программы формируется до сентября текущего года.

Для получения дополнительной социальной выплаты молодая семья — участник Подпрограммы представляет в комитет по жилищной политике администрации Волгограда (далее — комитет) следующие документы: заявление о предоставлении молодой семье — участнику Подпрограммы дополнительной социальной выплаты за счет средств бюджета Волгограда по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее — заявление); копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; копии свидетельства о рождении ребенка либо свидетельства об усыновлении ребенка; справку о составе семьи по месту жительства (предъявляется заявителем или представляется по каналам межведомственного взаимодействия); справку федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о наличии или отсутствии в собственности всех членов семьи жилого помещения (предъявляется заявителем или представляется по каналам межведомственного взаимодействия); копии документов, подтверждающих наличие у молодой семьи — участника Подпрограммы финансовых обязательств за приобретенное, построенное (строящееся) жилое помещение: кредитный договор (договор займа); договор купли-продажи жилого помещения; свидетельство о государственной регистрации права собственности на приобретенное жилое помещение.

При незавершенном строительстве индивидуального жилого дома представляются копии следующих документов: документы, подтверждающие право собственности, постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения членов молодой семьи на земельный участок;разрешение на строительство, выданное одному из членов молодой семьи;договор строительного подряда, предусматривающий информацию об общей площади жилого дома, планируемого к строительству, и расчет стоимости производимых работ по строительству жилого дома;справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).

Жилье молодой семье: общая площадь

Общая площадь приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального жилищного строительства) в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной постановлением Волгоградского городского Совета народных депутатов от 15 июня 2005 г. N 19/342 «Об утверждении учетной нормы площади жилого помещения и нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма в Волгограде».

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной выплаты, составляет:

для семьи, состоящей из двух человек (молодые супруги или один молодой родитель и ребенок), — 42 кв. м; для семьи, состоящей из трех или более человек, включающей помимо молодых супругов одного или более детей (либо семьи, состоящей из одного молодого родителя и двух или более детей), — по 18 кв. м на 1 человека.

При рождении (усыновлении) ребенка в период действия свидетельства молодой семье — участнику Подпрограммы предоставляется дополнительная социальная выплата для погашения части расходов, связанных с приобретением жилья или строительством индивидуального жилого дома, за счет средств бюджета Волгограда в размере 5% от расчетной (средней) стоимости жилья, исчисленной в соответствии с Порядком, определяемым отдельным муниципальным правовым актом Волгограда.

Также имеется Подпрограмма «Обеспечение жилищных прав малоимущих граждан, проживающих в Волгограде» муниципальной программы «Жилище» на 2016 — 2020 годы для участия в данной программе семья должна быть признана нуждающейся . Обращаться необходимо в Комитет по жилищной политике администрации Волгограда. Целью Подпрограммы является улучшение жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. Задачей Подпрограммы является предоставление малоимущим гражданам, жилых помещений по договорам социального найма.

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