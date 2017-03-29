29.03.2017   Городская среда, Детское время, Культура   Галина Гунькина   Нет комментариев

Волгоградский музей приглашает на джазовый концерт

джазовый концерт

Завтра, 30 марта в выставочном зале Волгоградского музея изобразительных искусств имени Ильи Машкова квартет A-JAZZ представит программу «Выше радуги». На джазовый концерт волгоградцев приглашают в рамках музейного проекта «Музыкальный четверг».

Исполнители – Ирина Аксёнова (вокал), Дмитрий Арутюнов (рояль), Марина Милютина (контрабас) и Виктор Мокеев (ударные) – исполнят не только песни из дебютной программы «Мне декабрь кажется маем», но и новые композиции.

Концерт состоится по адресу: ул. Чуйкова, 37. Начало в 18.00. Справки по телефону 24-16-79.

Фото с сайта музея

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