Что вы делаете сегодня вечером?

Чем порадует волгоградцев весенний театрально-концертный сезон

В этом году весна ворвалась в наши края неожиданно рано, растопила снега, осушила лужи и замучила нас сезонным авитаминозом. А так хочется весеннего настроения! Как его создать? Принимать витамин радости! Ведь в городе-герое и его окрестностях есть немало мест, где можно этот витамин получить.

Визит симпатичного мужчины

Поклонников телешоу «Точь-в -точь» наверняка обрадует встреча с Евгением Дятловым. Да что там – все ценители хорошей музыки будут рады! Этот актер известен не только по фильмам «Жизнь и судьба», «Белая гвардия», «Чкалов», но и как замечательный исполнитель романсов, народных песен, советских лирических песен, а также песен из репертуара Ю. Визбора, Б. Окуджавы, В. Высоцкого. Певец выступает в лучших залах страны: Концертном зале П. И. Чайковского, Государственном Кремлевском дворце, Международном Доме музыки (Москва), Государственной капелле (Санкт-Петербург). А 18 марта даст концерт в Центре культуры и искусства «Октябрь» города Волжского.

Поклонники драматического искусства приглашаются в ЦКиИ «Октябрь» 25 марта на спектакль Московского независимого театра «Ловушка для симпатичного мужчины». В главной роли – «звезда» боевиков, один из самых брутальных современных актеров – Игорь Лифанов. Сюжет не лишен пикантности: мужчину не первой молодости жизнь впервые свела со жрицами любви. Создатели постановки обещают массу комических ситуаций, не предназначенных для детских глаз. Возрастное ограничение 18+.

А на исходе первого весеннего месяца настанет звездный час любителей шансона. В Волгограде и Волжском пройдут сольные концерты бывшего солиста группы «Бутырка» Владимира Ждамирова. В составе «Бутырки» Владимир проработал 13 лет, являясь автором музыки, лидером и музыкальным руководителем коллектива. Записал восемь альбомов. Новая сольная программа Владимира Ждамирова называется «От души». Концерты состоятся: 29 марта – в ДК «Химик» (Волгоград); 30 марта – в ЦКиИ «Октябрь» (Волжский).

В апреле шоу-балет Аллы Духовой «Тодес» покажет в наших краях свою новую программу. Концерты состоятся в Волгограде и Волжском. Следите за афишей.

«Спокойно, Маша, я – Дубровский!»

Мюзикл «Дубровский» – недавняя премьера и гордость Волгоградского музыкального театра. Пушкинский сюжет известный российский композитор Ким Брейбург изложил языком современной музыки. Звучат не только приличествующие эпохе романсы, но и поп-музыка и даже рок. Спектакль населенный, динамичный, добротно костюмированный. Авторы адресуют его, прежде всего, молодому зрителю. Хотя идти на мюзикл вместо чтения Пушкина все же не стоит: сюжет несколько изменен. А вот яркие эмоции и заряд хорошего настроения «Дубровский» музыкального театра подарит наверняка. Ближайший спектакль – 19 марта.

«Травиата» в «Царицынской опере» – образец почтительного и в то же время творческого отношения к мировой классике. Музыку Верди надо слушать «живьем». И премьера «Царицынской оперы» дает тому прекрасную возможность. Режиссерская подача, сценография, свет, костюмы наверняка порадуют глаз ревнителей традиций. Но главное, конечно, гениальная музыка в прекрасном исполнении. В постановке два состава. Партию Виолетты исполняют заслуженная артистка России Анна Девяткина и Валентина Смагина. Альфред – Роман Байлов и Алексей Шапошников. Ближайший спектакль – 27 апреля.

У мужчин, как известно, одно на уме. Развитию этой волнующей темы и посвящен лихой спектакль «Testosteron», презентованный НЭТом аккурат накануне Дня влюбленных. Женских ролей в постановке нет, однако только о них и говорят. Герои смело делятся подробностями своей интимной биографии. Шутки иногда «на грани», но зал хохочет и аплодирует. Исполнители – практически весь мужской состав труппы во всем своем великолепии, во главе с Олегом Алексеевым. Посмотреть можно 16 марта, если достанете билет, конечно. Возрастное ограничение 18+.

«Кабаре «Иллюзия» или иллюзия кабаре? Дать четкое жанровое определение премьере Молодежного театра трудно. Да и не надо. Два десятка миниатюр, рассказанных языком музыки, пластики, юмора, составляют яркое, увлекательное действо. У этого спектакля – легкое дыхание и поистине магнетическая притягательность. Совершить путешествие в удивительный мир, построенный режиссером Сергеем Тюжиным и актерами Молодежного можно 29 марта.

И Шишкин, и Брюллов

Даже если вы не любитель художественных выставок, обновленный выставочный зал ВМИИ им. Машкова следует посетить хотя бы из патриотизма. Отрадно, что в наших краях теперь существует выставочная площадка практически столичного уровня. На выставке «Начало», развернувшейся в стенах отремонтированного выставочного зала, демонстрируются более 140 произведений, с которых началось формирование собрания Волгоградского музея изобразительных искусств. Оснащение выставочного зала соответствует музейным нормам. Система климат-контроля, специальное музейное освещение, экспозиционное оборудование позволяют принимать выставки из других собраний, развивать творческие контакты с музеями мира. В общем, «Начало» – название символическое. Выставка продлится до 23 апреля.

А в основном здании музея также до 23 апреля – выставка «Путешествие мир кукол». Куклы XIX века из Германии, Франции, Англии, США, Японии и Китая. А также кукольная и детская одежда, предметы кукольной и детской посуды и кукольная мебель. Словом, настоящий праздник души для девчонок дошкольного, школьного и глубоко постшкольного возраста.