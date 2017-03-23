В субботу, 25 марта волгоградцам предлагают отключить электроприборы в «Час Земли». Организаторы экологического праздника обращаются с таким призывом к 2 миллиардам неравнодушных жителей планеты из 175 стран мира.

Акция стартует ровно в 20.30. Погаснет подсветка многих зданий в городах России, в том числе, архитектурного ансамбля московского Кремля, Красной площади, собора Василия Блаженного и ГУМа. В Волгоградской области облкомприроды обратился с просьбой принять участие в акции и заявить о своей ответственной экологической позиции к крупным предприятиям и организациям областного центра.

В Волгограде «Час Земли» будут отмечать в Парке Дружбы «Баку-Волгоград». Областной комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии сообщает, что праздник начнется в 15.00 под девизом «Меняй себя, а не планету!». Организаторы в Год экологии намерены привлечь внимание общественности к проблемам, связанным с истощением природных ресурсов и к проблемам энергосбережения.

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