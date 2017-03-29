В Волгограде за неделю одного адвоката отправили в колонию, второго – под суд

В Волгограде за одну неделю пострадали сразу два адвоката. Одного отправили в колонию, другого – под суд. Одного – за покушение на мошенничество, другого – за подстрекательство к даче заведомо ложных показаний.

Приговор вынесли члену коллегии адвокатов Волгоградской области «Правоведъ» Сергею Стремилову. Он представлял в суде интересы экс-главы Россошинского сельского поселения Городищенского района Петра Шляхова.

Судьба адвоката

Надо понимать, что и сам Шляхов был не вполне законопослушным гражданином – его обвиняли в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Адвокат, который по идее должен был защищать своего клиента, решил, видимо, что надежнее будет заработать на доверителе другим путем.

Стремилов предложил Шляхову «откупить» его в Городищенском райсуде от обвинения в превышении должностных полномочий, что позволило бы надеяться на условную меру наказания. Цену он обозначил в 400 тысяч рублей. Но в действительности, по мнению следствия, адвокат намеревался распорядиться деньгами по своему усмотрению.

После получения 6 декабря 2016 года муляжа требуемой суммы, Стремилов был задержан сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области. Дзержинский райсуд приговорил его к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Второй адвокат – член Волгоградской областной коллегии адвокатов Роман Зайцев – пока не знает своей дальнейшей судьбы. Тракторозаводскому районному суду только предстоит вынести свое решение по его делу.

По версии следствия, весной и летом прошлого, 2016 года адвокат уговаривал своего знакомого дать заведомо ложные показания следователю, который занимался делом подзащитного Зайцева, обвиняемого в тяжком преступлении.

Беда пришла откуда не ждали – знакомый Зайцева отказался от своих показаний и признался, что они были ложными. Своей вины адвокат не признает.

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