Вопросы о торговле в интернете задавайте в Роспотребнадзор

Беги или умри «Беги или умри!» - так называется игра, которая набирает все большую популярность среди подростков. Суть в том, чтобы перебежать дорогу как можно ближе к движущемуся транспорту. Этот «подвиг» кто-нибудь снимает и потом выкладывает в Сеть. Видео получаются, конечно, леденящие душу — мальчишки выскакивают прямо из-под колес.