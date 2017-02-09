Вопросы о торговле в интернете задавайте в Роспотребнадзор
Вопросы о торговле в интернете задавайте в Роспотребнадзор. В преддверии Всемирного дня прав потребителей региональное Управление Роспотребнадзора открыло горячую линию по вопросам продаж в сети.
Линия действует по 20 февраля, звоните по телефонам: (8442) 38-44-74, 38-49-66, 38-49-53, 37-29-19. Подробности на сайте www.zpp.rospotrebnadzor.ru.
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