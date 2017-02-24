В Волгограде и области ожидаются снег и температура до минус 12 градусов. И хотя кардинальным образом на наступлении весны минусовые температуры не скажутся, надо признать: время менять гардероб и снимать головные уборы еще не пришло. Кроме того, специалисты заверили: погода еще будет меняться, так что будьте начеку , главное, берегите здоровье — в столице области наметился рост ОРВИ. Еще о погоде.

Волгоградские синоптики сообщили: в ближайшие дни регион ждет и дождь, и снег — привычная для этого периода погода. Порывы ветра будут достигать до 11 метров в секунду. И хотя днем будет небольшой плюс — до плюс 4-6 градусов, ночью столбик термометра опустится до минус 12.

И еще одна примета весны: в Волгограде закрыты все катки. Теперь остается ждать тепла и купания в речках, а до того — обширного паводка.

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