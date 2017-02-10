С 1 июля в Волжском тарифы на услуги ЖКХ вырастут на 4,2 %. Заместитель главы администрации города Юрий Орлов оценивает такой рост тарифов как незначительный. Индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации. В Волгоградской области предельное увеличение тарифов установлено в 4,2 %.

– С 1 июля тариф на тепловую энергию (ООО «Волжские тепловые сети») изменится с 1333,60 до 1389,61 руб./Гкал (+4,2%), – сообщили ИНТЕРу в пресс-службе мэрии Волжского. – На горячую воду – с 112,21 до 116,92 руб./куб.м (+4,2%). Для абонентов МКП «Тепловые сети» пос. Краснооктябрьский на тепловую энергию с 1 июля тарифы увеличатся с 2 067,38 до 2154,21 руб./Гкал (+4,2%), тарифы на горячую воду – с 135,07 до 140,74 руб./куб. м (+4,2%).

Тариф на холодную воду для жителей Волжского изменится с 15,94 руб. до 16,28 руб. за куб.м (+2,13%), тариф на водоотведение – с 20,82 руб. до 21,64 руб. (+3,94%).

За электрическую энергию (ПАО «Волгоградэнергосбыт») жители вместо 3,86 будут платить 4,02 руб./ кВт.ч (+4,15%).

«В сфере ЖКХ с нового года произошло важное изменение, – цитируют Юрия Орлова на официальном сайте администрации Волжского. – Если раньше плата за ОДН являлась коммунальной услугой, то с 1 января 2017 года эта услуга включена в содержание и ремонт жилья и рассчитывается по нормативу, установленному комитетом тарифного регулирования Волгоградской области. При этом плата для жителей МКД не повысилась, а управляющие компании стали более заинтересованы в энергосбережении и повышении качества предоставляемых услуг населению».