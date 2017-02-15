События Волгограда: 16-22 февраля

Спектакли, концерты. вечеринки

16 февраля в Молодежном театре – «Забавный случай» (19.00). 17 февраля – «Чудики» (19.00). 18 февраля – «В открытом море» (18.00). 19 февраля – «ART» (18.00). 22 февраля – «Еще один Джексон моей жены» (19.00, ул. Аллея Героев, 4, 8-995-407-17-52).

16 февраля в Музыкальном театре – «Баба Шанель» (18.30). 17 февраля – «Американская любовь» (18.30). 18 февраля – «Царевна-лягушка» (11.00), «Разговор со счастьем» (17.00). 19 февраля – «Весёлая вдова» (17.00). 22 февраля – концерт «Разгуляй» Н. Долгалевой и ансамбля «ЦарицынЪ» (18.00, ул. Маршала Чуйкова, 4, 38-30-68, 38-32-39).

16 февраля в НЭТе – «Продавец дождя» (19.00). 17 февраля – «Сотворившая чудо» (19.00). 18 февраля – «Боинг-Боинг» (18.00). 19 февраля – «Танго» (18.00). 22 февраля – «Вера, надежда, любовь!» (19.00, ул. Мира, 5, 38-08-45, 38-08-39, 8-902-361-90-01).

16 и 17 февраля в ТЮЗе – «Лесные тайны» (11.00, 14.00 и 11.00). 18 февраля – «Брачный договор», бенефис А. Селиверстова (17.00). 19 февраля – «Как проучили Гремучего Змея» (12.00, ул. Рабоче-Крестьянская, 42, 95-97-99, 95-84-97).

16 февраля в ЦКЗ – концерт «Мэтры – кинометру», музыка С. Прокофьева и Д. Шостаковича (18.30). 17 февраля – «И.С. Бах и органисты парижских соборов» (18.30). 19 февраля – «Бетховен ХХ века» (17.00, наб. им. 62-й Армии, 6, 38-66-00, 98-52-24, 51-73-07).

17 февраля в театре «Царицынская опера» – «Ариадна» (18.30). 18 февраля – «Щелкунчик» (17.00, пр. Ленина, 97, 26-79-94; 27-52-94, 505-205)).

17 февраля в Казачьем театре – «Поздняя любовь .» (18.30). 18 февраля – «Дни Турбиных» (17.00). 19 февраля – «Кошкин дом» (11.00), «Казачьи сказы» (17.00, ул. Академическая, 3, 94-93-68, 97-18-68).

17 февраля в Театре кукол – «Крошка енот». 18 февраля – «Доктор Айболит» (11.00). 19 февраля – «Дюймовочка» (11.00, пр. Ленина, 15, 383-383, 383-170).

17 и 18 февраля в ЦДТ Кировского района в рамках фестиваля-конкурса «Формула успеха» – номинация «Хореографическое творчество» (14.00, ул. К. Минина, 12а, 42-34-35).

18 февраля в Театре одного актера – «Моя Россия» (17.00, ул. 7-я гвардейская, 11, 50-03-50, 8-937- 553-73-07).

18 февраля в ЦКиД «Авангард» – спектакль Театра кукол «Три поросёнка» (10.00). В 12.30 – в кинотеатре «Ровесник» (383-383, 383-170).

20 февраля в консерватории – концерт «Защитникам Отечества…» (17.00, ул. Мира, 5а).

Музеи, кино

16-17 февраля в областном краеведческом музее – XXVIII областные и IV международные краеведческие чтения (пр. Ленина, 7).

17 февраля в музее-заповеднике «Старая Сарепта» – выставка «Ледниковый период в Сарепте» (15.00). 18 февраля – квест «Золото сарептян» (11.00), программы «Назад в прошлое» (12.00) и «Прощай, зима холодная» (16.00), экскурсия по музею (14.00), спектакль «Три поросенка» (15.00). 19 февраля – программы «В гостях у Фиксика» (11.00), «Викинги: образы далеких эпох» (12.00) и «Масленица – праздник солнца» (15.00), квесты «Золото сарептян» (11.00) и «Шпионские игры» (12.00), экскурсия по музею (14.00, ул. Изобильная, 10, 67-33-02, osektor1765@inbox).

19 февраля в библиотеке М. Горького в рамках просветительского проекта «ЛИТЕРА-TERRA» – лекция С. Калашникова цикла «ARS POETICA» «Лирический сюжет и обряды перехода» (15.00, ул. Мира, 15, 33-20-21).

19 февраля в музее ИЗО им. И. Машкова – проект для детей «Пряничное деле на Руси» (11.00, 15.30, пр. Ленина, 21, 38-59-15).

20 февраля в кинотеатре «Киномакс» – премьерный показ «Пёс рыжий» (14.00, ул. Рабоче-Крестьянская, 10).

20 февраля в Мемориально-историческом музее – VIII областные исторические чтения «Нет оправдания войне, и никогда не будет» (10.00, ул. Гогоря, 10, 33-15-03).

Спорт

19 февраля в пос. Новостройка в районе Лысой горы – открытые соревнования по биатлону (10.30, 8-961-080-89-94, vk.com/vlg_biatlon2017).

Бары, клубы

16 февраля в гастропабе «Библиотека» – дегустация «Крафтовая революция» (19.00, ул. Аллея Героев, 2, 38-23-04).

16 февраля в арт баре «Белая лошадь» – интеллектуальный Stand UP (19.00), blues party (20.00). 17 февраля – ХПБ (19.00), The Edge Chronicles (21.30). 18 февраля – день рожденья Курта Кобейна (20.00). 19 февраля – sound_revolution (19.00). 21 февраля – трибьют Егора Летова (19.00). 22 февраля – hot mixed party (19.00, ул. Островского, 5, 8-902-362-48-08).

17 февраля в ресторане «Миля» – «Зимавсегда» (22.00), вечеринка Rock-n-Rolla (00.00). 18 февраля – концерт памяти Джорджа Майкла (22.00, Ельшанская набережная 2а, 35-80-80, 8-902-310-10-10).

Приемы

17 февраля в Красноармейском районе — прием зампрокурора области Н. Ерешкина (11.00-14.00, 40 лет ВЛКСМ, 58).

Акции, конференции, проекты

16-17 февраля в Волгоградском филиален РАНХиГС – Всероссийская научно-практическая конференция «Местное самоуправление в современной России: проблемы, вызовы, пути решения» (9.00, ул. Гагарина, 8).

17 февраля на площадке пресс-центра облкомитета культуры – обучающий проект «Бесплатные мастер-классы для экскурсоводов». Запись – 52-98-93, 8-927-253-35-07, 8-909-389-13-01.

17 февраля в педагогическом лицее имени Ф. Ф. Слипченко – акция «День сдачи ЕГЭ родителями» (10.30, ул. Тракторостроителей, 1а).

21 февраля в отеле «Южный» – тренинг А. Тулаева «Забег на миллион» (9.30, ул. Рабоче-Крестьянская, 18, https://vk.com/app5575136_-137948449).

Разное

18 февраля в ДК профсоюзов – выставка-продажа товаров для дачников и садоводов (9.00-14.00, пр. Ленина, 4).

18 февраля – игра «Вечерняя Солянка» (16.30-18.30, 8-904-777-81-81).