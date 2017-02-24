Подпишитесь на ИНТЕР по ценам прошлого года!

Идет подписка на второе полугодие

Дорогие читатели, мы уже писали о том, что открыта подписка на на нашу газету на второе полугодие. Новость хорошая, так что добро пожаловать на почту!

Как подписаться на второе полугодие

Напоминаем: подписной индекс ИНТЕРа — 51017, стоимость полугодовой подписки составит 358 руб.92 коп. По-прежнему инвалиды 1 и 2 групп, а также ветераны ВОВ имеют дополнительные льготы, которые можно получить на почте при предъявлении удостоверения. Если вы хотите получать газету не в почтовый ящик, а на почте до востребования, то можно подписаться еще дешевле. Тогда стоимость подписки составит 338 руб.94 коп., подписной индекс тот же — 51017.

А хорошая новость заключается в том, что подписная цена в феврале и марте не будет отличаться от прошлогодней! Так что досрочные подписчики смогут съэкономить.

Покупателям газеты в киосках

Мы уже писали, что сеть газетных киосков «Союзпечать» переживает сложные экономические времена и ставит своих поставщиков также в сложное положение. Потому советуем вам, уважаемые читатели, привыкшие покупать газету в киосках, оформить подписку на ИНТЕР. Это выгодно и с экономической точки зрения — по сравнению в еженедельной покупкой за полгода вы съэкономите порядка 100 руб. Кроме того, газету принесут в почтовый ящик или вы сможете ее забирать на почте «до востребования» — условия смотрите выше.

А если я хочу подписаться на ближайшие месяцы?

Это возможно! Подписка открыта во всех почтовых отделениях. До 23 числа каждого месяца можно подписаться на следующие до июня включительно.

В настоящий момент вы можете оформить подписку на 3 месяца и получать газету с апреля по июнь. Стоимость подписки составит 176 руб., подписной индекс для физических лиц – 51017. Для юрлиц: подписной индекс 34022, подписная цена на три месяца, начиная с апреля, 221 руб.

Можно ли подписаться в редакции?

Да, можно, и такая подписка будет стоить 140 руб., причем на 4 месяца, начиная с марта. Но забирать газету надо будет самостоятельно из нашего офиса в Ворошиловском районе Волгограда в любой удобный день после выхода номера.

О розыгрыше подарков

Розыгрыш для подписчиков состоится 7 июля в ИНТЕРе, когда будут подведены итоги подписки.

Главный призы: многофункциональная мультиварка; современная кофеварка;

фильтр для воды.

Также разыгрываем: садово-огородный инвентарь, книги, постельное белье и т.д. Регистрация на участие открыта с 1 марта. Просто позвоните по телефонам (8442)97-23-97 или 9-917-833-95-39, назовите свои ФИО и населенный пункт. Всем удачи!

О льготах для подписчиков

Все льготы для подписчиков сохраняются и на 2017 год

Все подписчики имеют право:

Разместить бесплатные частные объявления. Звоните (8442) 97-23-97 или 8-917-833-95-39.

Получить бесплатную консультацию юриста и экспертов ИНТЕРа по любым вопросам права.

Участвовать в розыгрышах подарков и других акциях ИНТЕРа.