От чего общество надо защищать сегодня — мнение волгоградских экспертов

Традиционно в России особым почетом пользовались люди, защищавшие независимость нашей родины на поле брани. Но современность бросает новые вызовы — так, в интернете подростков вербуют группы смерти.

А как вы считаете, от чего еще надо защищать российское общество? Этот вопрос ИНТЕР задал экспертам.

Яэль Иоффе, председатель совета Волгоградского еврейского общинного центра:

В целом от непроверенной, неточной информации. Неважно распространяется она со злым умыслом либо по недопонимаю. И дети, подростки, наверное, наиболее подвержены такому вредному воздействию. Они не определились, они ищут ориентиры в жизни. Не зря есть пословица: «Что написано пером, не вырубишь топором». Поэтому не только людям, для которого работа с информацией является профессией, но всем публичным персонам, надо тщательно думать, что они говорят.

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Михаил Таранцов, депутат Волгоградской областной думы:

— В сегодняшнем непростом мире значение людей в погонах не уменьшилось. Наша страна по-прежнему нуждается в серьезной защите. Если же говорить в более широком смысле, то российское общество надо защищать от антинародных решений, которые принимают наши власти, причем на всех уровнях. От их пренебрежения мнением народа, от прямого игнорирования интересов обычных граждан. К сожалению, на сегодняшний день дела обстоят именно так.

Татьяна Шибченко, руководитель Волгоградского центра защиты и развития бизнеса «Дело»:

Если говорить о бизнесе, то его в первую очередь надо защищать от коррупции и административных барьеров. А еще — … от самого себя. Имею в виду то, что в коррупции всегда две составляющие — не только тот, кто берет, но и тот, кто дает. И когда мы клеймим позором чиновников-коррупционеров, надо помнить, что доля вины лежит и на другой стороне. А общество в целом надо защищать от культа стяжательства, потребления и тотального равнодушия и эгоизма.

Людмила Соловьева, председатель реготделения партии «Альянс зеленых»:

– Прежде всего, на мой взгляд, защищать нужно самих защитников Отечества, тех, кто в свое время отстоял независимость нашей страны, защитил ее от внешних врагов. Сегодня они стары и беспомощны, зачастую им остаются только воспоминания. И даже родственники многих из них не ценят, пользуясь теми материальными благами, которые предоставляет им государство. В целом же общество нужно защищать, как мне видится, от депутатов. Этот институт в России – вымерший вид, его нужно срочно перестраивать

Татьяна Бухтина, депутат Волгоградской областной думы:

Как детей, так и взрослых надо защищать от недостоверной информации. Давно не секрет, что практически любое событие можно подать как в негативном, так и позитивном ключе. Но искажение данных может привести и приводит к очень печальным последствиям. Также, на мой взгляд, детей надо защищать от гиперопеки взрослых. Чтобы в будущем, став взрослым, эти люди понимали, что в жизни бывают как взлеты, так и падения, чтобы малейшие неудачи не вводили их в ступор. Надо уметь бороться.

Эдгар Петросян, активист ОНФ: