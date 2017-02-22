Судью Центрального райсуда Волгограда оставили без мантии

Дисциплинарная коллегия Верховного суда оставила без мантии судью Александра Глухова, который работал в Центральном суде Волгограда. Как сообщает федеральная пресса, судье не поверили, что претензии к нему объясняются исключительно конфликтом с председателем Волгоградского областного суда Николаем Подкопаевым.

Конфликт, по словам Глухова, возник после того, как он поддержал следствие и арестовал активы завода «Красный Октябрь». Позже он вылился в коллективное письмо, которое работники райсуда адресовали в ВС РФ. В нем говорилось, что они «вынуждены на свои средства покупать канцелярские принадлежности, вплоть до лампочек, замков и дверных ручек».

В числе подписантов был и Глухов.

Руководитель управления судебного департамента по Волгоградской области г-н Безроднов опроверг сказанное в письме во время одной из пресс-конференций. Однако скоро его арестовали за взятки. Разбираться в этом деле предоставили возможность судьям Астраханской области.

А следом оставить свое кресло был вынужден и Глухов. Представление председателя Волгоградского областного суда Николая Подкопаева, который просил досрочно лишить Глухова полномочий, квалифколлегия судей Волгоградской области удовлетворила в декабре прошлого года.

Александра Глухова обвинили в том, что он намеренно перевел осужденного Корчака из колонии в Камышинском районе, где он отбывал наказание, в СИЗО Волгограда. С ходатайством об этом выступил адвокат подсудимого, пообещав, что Корчак даст «существенные» показания по данному делу.

Однако показаний Корчака в данном процессе так и не услышали. Зато некоторое время спустя Глухов освободил его по УДО от отбывания наказания. Притом, что осужденный не отбыл половины положенного ему срока.

Дисциплинарная коллегия ВС РФ, куда обратился Глухов, чтобы обжаловать решение своих волгоградских коллег, не согласилась с его доводами, что он случайно запутался в цифрах, высчитывая время, которое Корчак должен был провести в колонии, прежде, чем выйти на волю.