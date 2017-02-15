Google подтвердил «накрутки» в пользу страховщиков в опросе Волгоградского УФАС

В 2016 году на сайте Волгоградского УФАС проводился опрос водителей области, чтобы выяснить ситуацию на рынке услуг по ОСАГО. Жители области активно подключились к голосованию. Но через некоторое время у сотрудников антимонопольного органа возникли сомнения в чистоте эксперимента – уж очень радужная вырисовывалась картина.

Потребителям услуг ОСАГО предлагалось ответить на два вопроса. Первый – «повысилась ли доступность полиса ОСАГО в Волгоградской области со 2 августа 2016 года после начала работы «Единого агента»?». Второй – «сталкивались ли Вы или Ваши знакомые с навязыванием дополнительных услуг при заключении договора ОСАГО на территории Волгоградской области после 2 августа 2016 года?».

– Результаты опроса оказались весьма подозрительными, – сособщили ИНТЕРу в Волгоградском УФАС. – Подавляющее большинство его участников высказало мнение о доступности полиса ОСАГО и отсутствии фактов навязывания дополнительных услуг при заключении договора ОСАГО. Однако статистика обращений граждан в Волгоградское УФАС с жалобами по указанным вопросам опровергала результаты опроса.

Волгоградское УФАС усмотрело признаки «накруток» при проведении опроса и приняло решение о проведении расследования. Так, были направлены запросы в адрес администратора домена и компании Google, которой принадлежат права на программный продукт, с использованием которого проводился опрос.

Результаты расследования, которое оказалось продолжительным ввиду нахождения компании Google под юрисдикцией иностранного государства (США), подтвердили признаки «накруток» в пользу страховых компаний, что свидетельствует о недействительности результатов опроса.

Фото с сайта УФАС