Незаконно обвиненному во взяточничестве волгоградскому экс-чиновнику Сергею Капанадзе урезали компенсацию

Судебная коллегия по гражданским делам Волгоградского областного суда изменила решение своих коллег из Советского районного суда Волгограда. В результате бывший председатель волгоградского городского комитета по строительству Сергей Капанадзе, которого в 2010 году обвинили во взяточничестве, получит 300 тысяч вместо 3 млн рублей. Сумма будет выплачена ему в качестве компенсации морального вреда.

– Деньги взыщут с Министерства финансов за счет казны РФ, – сообщила ИНТЕРу пресс-секретарь Волгоградского областного суда Дарья Кошелева.

Судебное разбирательство по делу Сергея Капанадзе, занимавшего должность руководителя городского комитета по строительству с августа 2009 года по май 2011 года, длилось несколько лет. Напомним, в июле 2010 года его обвинили в получении взятки от директора стройфирмы за покровительство при выполнении муниципального контракта по возведению ФОКа в Дзержинском районе. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов проверки прокуратуры Волгоградской области, проведенной совместно с сотрудниками регионального УФСБ России и УБЭиПК ГУ МВД России по Волгоградской области.

– По версии следствия, Капанадзе в силу должностного положения курировал строительство ФОКа с универсальным спортзалом в школе № 102 по бульвару 30-летия Победы, 66а, – сообщала в январе 2013 года старший помощник прокурора области Оксана Черединина. –

Строительство велось на основании муниципального контракта, заключенного 31 августа 2009 года между администрацией Волгограда в лице комитета по строительству и ООО «Гидрострой». По его условиям подрядчик был обязан завершить все строительные работы и поставить на территорию комплекса спортивное оборудование. до 30 июня 2010 года.

– Фактически работы не были выполнены в полном объеме, – уточняла Оксана Черединина. – Не было поставлено спортивное оборудование стоимостью более 4 млн 220 тысяч рублей. Но Капанадзе, получив в июле 2010 года от руководителя ООО «Гидрострой» взятку в размере 500 тысяч рублей, заставил своих подчиненных подписать акты выполненных работ. В результате на счет ООО «Гидрострой» были перечислены денежные средства в сумме свыше 6 млн 900 тысяч рублей. Капанадзе за свои услуги получил 500 тысяч рублей.

Сергея Капанадзе обвинили во взяточничестве и превышение должностных полномочий. Но 28 мая 2013 года Советский райсуд оправдал Капанадзе в получении взятки, признав его виновным лишь в превышении должностных полномочий.

Прокуратура Советского района обжаловала приговор в апелляционной инстанции Волгоградского областного суда. И суд, согласившись с доводами прокуратуры, направил дело на новое рассмотрение.

28 февраля 2014 года Советский районный суд признал Сергея Капанадзе виновным в получении взятки. И приговорил к наказанию в виде штрафа в размере 15 млн рублей с запретом занимать должности во властных органах 3,5 года.

Прокуратура не успокоилась и на этом – в мае 2014 года гособвинение добилось для Капанадзе реального наказания. Экс-чиновника приговорили к лишению свободы сроком на 7,5 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. «Довеском» стал штраф в размере 700 тысяч рублей.

Однако у Капанадзе оказались, судя по всему, хорошие защитники. Адвокаты добились отмены приговора. Дело было направлено на новое рассмотрение. В результате Сергей Капанадзе был полностью.

Оказавшись на свободе, экс-чиновник потребовал с Минфина РФ в качестве компенсации за свои страдания 50 млн рублей. Советский районный суд Волгограда снизил эту сумму до 3 млн рублей. А Волгоградский областной суд – до 3 млн.

– В остальной части решение оставлено без изменения, – уточняет пресс-секретарь Волгоградского областного суда Дарья Кошелева.