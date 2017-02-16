Капремонт: кому из волгоградцев положены льготы и как они рассчитываются

Оплата взносов за капитальный ремонт уже два года остается одной из самых обсуждаемых в обществе. Длительность программы (30 лет), отдаленные сроки проведения ремонта домов, а также размер взносов – всё это вызывает большие сомнения в среде пенсионеров и лиц пожилого возраста о целесообразности их участия в этой программе.

В этой связи важно знать, что с 1 января 2016 года в Волгоградской области были введены компенсации на оплату взносов за капитальный ремонт для лиц, достигших возраста 80 лет в размере 100% от суммы взноса. Граждане, достигшие возраста 70 лет, а также ветераны труда (федерального значения) и военной службы, труженики тыла, участники Сталинградской битвы, члены семей военнослужащих, жертвы политических репрессий и лица, имеющие статус «Дети Сталинграда» имеют льготу в размере 50% от суммы взноса.

Что важно знать о льготах

Во-первых, данная компенсация не назначается автоматически. Для получения льготы необходимо подать заявление в любой МФЦ (многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг) либо районный отдел социальной защиты.

Во-вторых, льготы носят компенсационный характер. Это означает, что наличие льготы не освобождает от уплаты взноса. Региональный бюджет компенсирует те расходы на оплату взносов, которые вы фактически понесли. Соответственно, льгота назначается только тем гражданам, у которых нет просроченной задолженности по оплате взносов за капитальный ремонт.

В-третьих, при начислении компенсации будет учитываться региональный стандарт нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий. То есть, если ваша квартира превышает по своей площади нормативные значения, то компенсация будет рассчитываться не на всю занимаемую площадь, а с учетом вышеупомянутого размера. Примеры расчетов:

Размер регионального стандарта площади составляет (при 100% компенсации):

46 кв. м (на одиноко проживающего) х 5,90 (минимальный размер взноса в фонд капремонта за 1 кв. м общей площади на 2016 год) = 271,4 руб.;

25 кв. м (для собственника, проживающего в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста из двух человек) х 5,90 = 147,5 руб.;

18 кв. м (для собственника проживающего в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста из трех человек) х 5,90 = 106,2 руб.;

16 кв. м (для собственника проживающего в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста из четырех человек) х 5,90 = 94,4 руб.;

14 кв. м (для собственника проживающего в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста из пяти и более) х 5,90 = 82,6 руб.

В-четвертых, льгота предоставляется только гражданам, постоянно проживающим на территории Волгоградской области. Другими словами, если вы зарегистрированы на территории другого региона, а фактически проживаете в Волгоградской области, в выплате вам откажут. Для её получения необходимо будет сменить адрес регистрации.

Врезка

Если у вас есть вопросы на тему ЖКХ, а также по реализации прав на пенсионное обеспечение либо получение иных льгот, субсидий и выплат, запишитесь на консультацию к специалисту социального проекта «Правовой пожилой» по телефону: (8442) 50-27-69. Консультация юриста для пенсионеров бесплатная.

Социальный проект «Правовой пожилой» действует на территории Волгоградской области с 1 января 2017 года при поддержке движения «Гражданское достоинство».