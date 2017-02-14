Завтра, 15 февраля, в конференц-зале гипермаркета «Зельгрос» пройдет заседание «круглого стола». Волгоградским предпринимателям расскажут, как войти в торговые сети. Высказать свое мнение смогут и сами представители субъектов малого и среднего предпринимательства.

В рамках заседания «круглого стола» «Условия входа в крупную торговую сеть для производителей области» обсудят, как стать одобренным поставщиком торговой сети. Расскажут о примерах эффективного сотрудничества с сетями. Здесь также пройдет семинар «Безопасность пищевой продукции» (13.00)

Организаторы мероприятия – комитет экономики Волгоградской области, областной бизнес-инкубатор и Волгоградская ТПП.

Место проведения – ул. Маршала Еременко, 49. Время проведения – 10.00. Участие бесплатное. Предварительная регистрация обязательна (oves_vcci@mail.ru, ovesvcci@mail.ru). Справки по телефонам: 8 (8442) 41-50-21, 26-78-86.

Фото с сайта Волгоградской ТПП