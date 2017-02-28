Волгоградцам разъяснили, будут ли повышать пенсии бывшим работникам сельского хозяйства в 2017 году

Будут ли повышать пенсии бывшим работникам сельского хозяйства в 2017-м году? Этот вопрос задают ИНТЕРу многие наши читатели. Действительно. на текущий год повышение было запланировано и давно входило в планы Правительства РФ. Так что же ждет тех, кто работал в сфере АПК и кому именно положена надбавка?

«Уважаемый ИНТЕР! Пишут вам супруги Дорофеевы из Светлоярского района. С 1 января 2015 года обещали повысить пенсии проработавшим в сельском хозяйстве 30 и более лет. Потом перенесли на январь 2016 г. Не дождались. Наступил январь 2017 года. Молчок. Зачем кормить обещаниями сельских тружеников? Или ждут, когда их совсем не останется? Моему супругу 76 лет, в сельском хозяйстве отработал 45 лет, от зари до зари трудился без выходных и праздников, не видя семьи. так когда же ему ждать прибавки?»

Таких писем, повторяем, в ИНТЕРе много. К большому сожалению редакции, утешить сельских тружеников нечем.

Действительно, еще с 2016 года планировалось ввести ежегодную 25% надбавку к фиксированной части пенсии тем, кто отработал в сельском хозяйстве 30 и более лет. При этом человек на момент назначения надбавки не должен был работать и проживать в сельской местности. Во-вторых. надбавку предполагали назначить тем, кто отработал указанный выше срок официально, по трудовой книжке.

Срок повышения действительно переносили несколько раз без объяснения причин. В конце 2016 года федеральные власти заявили. что и в 2017 году повышения сельским труженикам пенсии на 25% ждать не стоит. Причин власти не обозначили, но очевидно, что причина — дефицит бюджета, как федерального. так и Пенсионного фонда. Также не было указано, ждать ли повышения на 25% селянам в 2018 году.

Согласно данным из официальных источников, Минтруд предлагает ввести в действие закон о надбавке сельским пенсионерам лишь в 2020 году. Но этот законопроект еще не принят. Стоит напомнить, что закон о надбавке к пенсии селянам разрабатывался с благой целью — увеличить привлекательность сферы АПК в глазах граждан, привлечь их к работе в селе. Однако пока благие намерения остаются под вопросом.

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