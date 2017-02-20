Блины на Масленицу стали дороже – рецепты и цены для волгоградцев

Сегодня россияне всей страной начали отмечать Масленицу. Повод отпраздновать подготовительную неделю к Великому посту, которую еще называют Великой седмицей, у каждого свой. Но нет, пожалуй, ни одного человека, который не отведал бы в это время блинов.

Рецепт этого традиционного масленичного угощения у каждой хозяйки неповторимый. Но есть две хитрости, которые обеспечивают безупречность этого блюда при любых ингредиентах.

Вот, например, рецепт на 30 блинов от портала Agro2b.ru:

– молоко 3,2% — 1 л;

– яйца — 2 шт.;

– пшеничная мука (высший сорт) — 400 г;

– подсолнечное масло «Золотая Семечка» — 40 мл;

– сахар — 2 столовые ложки (≈ 26 г);

– соль — по вкусу.

Исходя из этого состава редакция портала рассчитала – в каких регионах страны блины на Масленицу обойдутся дешевле, чем в среднем по стране, а в каких – дороже.

В числе самых дешевых регионов оказалась республики Татарстан, где стоимость 30 блинов составит около 68 рублей 23 копеек. На втором месте – Рязанская область (69 рублей 8 копеек), на третьем – Оренбургская область (69 рублей 99 копеек), на четвертом – республика Мордовия (70 рублей 1 копейку), на пятом – Алтайский край (70 рублей 18 копеек).

Самые дорогие блины приготовят на Масленицу жители Ненецкого автономного округа – здесь 30 блинов обойдутся в среднем в 152 рубля 18 копеек. Чуть меньше заплатят за угощение в Магаданской области (148 рублей 74 копейки) и Ямало-Ненецком автономном округе (132 рубля 66 копеек). Замыкают пятерку Камчатский и Приморский края – стоимость блинов у них – 127 рублей 68 копеек и 121 рубль 65 копеек, соответственно.

Волгоградская область относится, скорее, к регионам эконом-класса. Стоимость 30 блинов у нас – 77 рублей 68 копеек. При том условии, что молоко 3,2% жирности вы купите по цене 48 рублей 96 копеек за 1 литр, 400 г муки – за 11 рублей 84 копейки, 40 мл подсолнечного масла – за 4 рубля 14 копеек, 2 куриных яйца – за 11 рублей 69 копеек, 26 г сахара – за 1 рубль 6 копеек.

Исходя именно из этих цен был сделан расчет порталом Agro2b.ru. Учитывая, что такие расчеты портал проводит ежегодно, вывод – блины подорожали в Волгоградской области в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 3%.

И, кстати, о хитростях, которые нужно знать каждой хозяйке, которая хочет испечь не блины, а объедение:

– муку непременно нужно просеять перед замесом теста

– сковороду нужно очень хорошо разогреть, и только потом выливать на нее тесто. При этом смазывать сковороду лучше всего кусочком соленого сала, надетого на вилку перед каждым блином.

Фото со странички Agro2b.ru в социальной сети «ВКонтакте»