Ворошиловский рынок в Волгограде оказался под угрозой закрытия.

«Рынок закрывают! Наш рынок закрывают! Мы собираем подписи против этого!» — такие разговоры встретили корреспондента издания, когда он пришел на работу во вторник 14 февраля. Редакция ИНТЕРа расположена по соседству с Ворошиловским рынком, потому за продуктами наведываемся сюда регулярно. Новость об угрозе закрытия стала для журналистов таким же неприятным сюрпризом, как и для жителей близлежащих домов.

Отправляемся на рынок, чтобы выяснить, что происходит. Действительно, на прилавках лежат подписные листы, куда вписывают свои данные посетители.

— Я работаю здесь десять лет, — рассказывает Светлана Никитина. — Мы торгуем летом овощами, а зимой соленьями. Солим продукцию сами, у нас есть постоянные покупатели, специально приезжают сюда из других районов. Этот рынок самый удобный и комфортный из всех. Здесь тепло, а это немаловажно. Покупатели ведь приходят и уходят, а нам целый день здесь стоять, и каково это, когда температура минусовая?

— Как правило, все ярмарки проходят на открытом воздухе, там никто особо не проверяет, кто и чем торгует, — говорит продавец мясного отдела Оксана Потоловская. — А здесь санитарный контроль осуществляется в полном объеме. Опять же в этом районе живут по большей части пенсионеры, и для них поехать на ближайший рынок, расположенный на улице Елецкой, — это испытание.

К хору продавцов присоединяются и голоса покупателей.

— У нас один рынок на весь район, — эмоционально заявляет Алевтина Николаева. — Как его можно закрыть? Что не новость, то против людей.

— Мы живем поблизости, и нам очень удобно ходить сюда, — вторит ей Валентина Тертышева. — Продукция всегда свежая, вкусная. Мы молоко берем, мясо, овощи.

— В сетевых магазинах всегда одно и то же, стандартный набор, и цены высокие, — говорит Марина Кузнецова. — А здесь отличные молочные продукты, особенно масло, творог, цены приемлемые. За свежей рыбой, зеленью, овощами только сюда хожу. Всегда чисто, светло, витрины современные. На ярмарках, которые рынок проводит, закупаем продукты на пару недель вперед, это выгодно.

В администрации рынка, куда ИНТЕР обратился за комментарием, пояснили: в настоящий момент это муниципальное предприятие обеспечивает работой около двухсот человек. Постоянная заполняемость мест составляет 67%, но в выходные приезжает много фермеров.

Этот рынок Ворошиловского района — последний муниципальный в областном центре. В 2016 году организация заплатила в бюджет города разнообразных налогов на общую сумму 3,5 млн руб. Здание было возведено в 1975 году, но за счет поддержания помещений в рабочем состоянии за последние годы здесь стало комфортнее и продавцам, и покупателям. По словам работников, за последние три года была отремонтирована электропроводка, установлены удобные раздвижные двери на фотоэлементах, заменена холодильная установка.

Кроме того, за последние годы был в два раза сокращен штат работников самого рынка. Так, если в 2013 году здесь трудилось 34 человека, то сейчас их около 19. «Здесь был водитель, который возил директора, секретарь, — рассказали нам. — Решили, что такие должности на рынке просто не нужны. Стараемся разумно экономить, чтобы сделать работу максимально эффективной и прибыльной».

С другой стороны, необходимо отметить, что здесь не экономят на главном — здоровье покупателей. В администрации подтвердили — вся продукция, поступающая сюда, проходит 100%-ный ветеринарный контроль. Документы, которые необходимы при продаже пищевой продукции, имеются и у реализаторов.

Здесь есть и своя бесплатная стоянка для автомобилей. В соответствии с 271 Федеральным законом «О розничных рынках», это обязательное условие функционирования торговых рядов.

МУП стал тем местом, где местные производители продают свою продукцию. Но сейчас руководители КФХ и ЛПХ в тревоге.

— Мы в шоке, — говорит Надежда Моторина из Иловлинского района, которая реализует на рынке молоко. — Торгуем на этом рынке уже 27 лет, у нас есть постоянные клиенты. Я просто не представляю, куда пойду, если он закроется. На других рынках все места разобраны, везде свои продавцы. Стоять на улице — все руки отморозишь. А мы существуем только за счет производства и реализации молочной продукции: в деревне-то другой работы нет. Так что если закроют этот рынок, для нас это будет крах, в буквальном смысле слова.

— Рынок в Ворошиловском районе — большой, давнишний, — прокомментировал ситуацию председатель правления племзавод-колхоза им. Ленина (Суровикинский р-он) Александр Петров (колхоз торгует на рыке мясом и мясными продуктами. — Авт.). — Для жителей близлежащего района он удобен, для нас тоже — как место гарантированного сбыта. Зачем его закрывать?

Много среди торгующих на рынке и владельцев личных подсобных хозяйств.

— В феврале 2016 года исполняется 6 лет, как я работаю на этом рынке, — говорит Ольга Коневец. — Пробовала работать на других рынках, но там грязно, холодно, а здесь хорошо, комфортно. Я развожу птицу, несколько раз в месяц привожу сюда кур, уток, гусей. Люди покупают, спрос есть.

Николай Шуманов из Михайловского района тоже торгует мясом птицы:

— Другие рынки неудобные, этот лучше всех, — отмечает он. — Люди ходят сюда постоянно, зачем его закрывать?

…Пообщавшись, мы сделали вывод, что закрытие МУП «Ворошиловский рынок» не выгодно никому: ни покупателям, ни продавцам, ни производителям экологически чистой фермерской продукции. Так кому это выгодно?

Между тем стало известно, что в мэрии принято решение начать подготовку к приватизации торгового объекта.

Анастасия Франтасова