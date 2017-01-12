Жители Волгограда жалуются на удушающий химический запах

О «страшной» премии Всю неделю нахожусь под впечатлением от новости о премии в 92 млн руб., которую получил генеральный директор «Почты России» Дмитрий Страшнов по итогам работы ФГУПа в 2014 году. Народ с присущим ему юмором окрестил премию «страшной». Для меня, да, думаю, и для многих других редактором печатных СМИ эта новость стала шоком.