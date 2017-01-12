12.01.2017   Экология   Оксана Яблочкина   Нет комментариев

Жители Волгограда жалуются на удушающий химический запах

В Краснооктябрьском районе Волгограда жители поселка Нижние Баррикады пожаловались на стоящий в воздухе запах, напоминающий горящие нефтепродукты. Особенно сильная его концентрация зафиксирована в районе конечной остановки маршрутки №56.
Причину этого удушающего запаха предстоит выяснить специалистам областного комитета природных ресурсов и экологии. Чтобы обнаружить источник загрязнения воздуха, представители экспертной лаборатории уже выехали на место.

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