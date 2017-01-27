Временным жильцам в Волгограде и области теперь придется платить за коммунальные ресурсы. таковы новые нормы, действующие с этого года. Теперь сложней станет проживать в квартире большой семье и платить за коммуналку только за тех, кто в не прописан.

Теперь исполнитель коммунальной услуги вправе составлять акты об установлении числа людей временно проживающих в том или ином помещении. Данный акт должен быть подписан исполнителем и потребителем.

В случае, если потребитель отказывается от подписания акта, то необходимы подписи еще 2 потребителей и члена Совета МКД. Присутствие представителей правоохранительных органов или миграционных служб при этой процедуре не требуется.

После того, как документ получен, исполнитель коммунальной услуги будет вести расчет из числа реально проживающих граждан. Так что учет и контроль в сфере ЖКХ выходит на новый уровень.

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