Волгоградская библиотека имени Горького приглашает на «Зимнюю сказку»
В Волгоградской областной универсальной научной библиотеке имени Максима Горького работает выставка декоративно-прикладного искусства и периодических изданий «Зимняя сказка».
— В рамках выставки посетители могут ознакомиться с интересным сочетанием изделий народного творчества, книг, фотокопий и фрагментов дореволюционной, советской и современной периодической печати из фондов библиотеки, — рассказали ИНТЕРу в областном комитете культуры. — Этот материал позволит раскрыть отношение к зиме и новогодним праздникам, бытовавшее среди жителей Царицына–Сталинграда–Волгограда. Также гости библиотеки смогут подробнее узнать традиции и обычаи, связанные с новогодними празднованиями.
На выставке «Зимняя сказка» представлены творческие работы педагогов дополнительного образования Детско-юношеского центра Волгограда Людмилы Лихачёвой, Людмилы Пагельс, Татьяны Тулинцевой и Елены Широбакиной. Педагоги не только обучают детей, но и сами увлечены творчеством.
Часть представленных экспонатов может послужить отличным украшением для новогоднего интерьера, другие – являются прекрасными примерами подарков для близких людей. Выставка «Зимняя сказка» экспонируется в Электронном читальном зале (4-й этаж) в режиме работы библиотеки.
Фото с сайта областного комитета культуры
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