В Волгоградской области возбуждено уголовное дело в связи с невыплатой зарплаты

Сегодня по инициативе прокуратуры возбуждено уголовное дело в связи с невыплатой заработной платы работникам ООО «Ремонт инженерных систем».

— Установлено, что в августе 2016 года перед сотрудниками указанной фирмы, занимающейся обслуживанием многоквартирных домов и придомовых территорий, образовалась задолженность по выплате заработной платы, которая до настоящего времени не погашена, — сообщила ИНТЕРу старший помощник прокурора области Оксана Черединина. — По предварительным подсчетам сумма задолженности составила более 600 тысяч рублей.

Директор ООО с августа по декабрь 2016 года расходовал имевшиеся у предприятия денежные средства на различные хозяйственные цели, в том числе транспортные расходы, закупку материалов и другое.

Проверку по обращениям работников ООО «Ремонт инженерных систем» проводила прокуратура Советского района г. Волгограда проведена

— На основании материалов, направленных прокурором в порядке ст. 37 УПК РФ, следственным отделом по Советскому району г. Волгограда СУ СК РФ по Волгоградской области в отношении директора ООО «Ремонт инженерных систем» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплаты свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из личной заинтересованности), — уточнила Оксана Черединина.

В интересах 10 работников, обратившихся в надзорный орган, прокуратурой предъявлены исковые заявления о взыскании задолженности по заработной плате и компенсации морального вреда. В настоящее время 5 из них удовлетворены в полном объеме, остальные находятся на рассмотрении в суде.