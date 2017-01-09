В Волгоградской области снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ

На 17,3% в первую неделю нового года снизилось число заболевших гриппом и ОРВИ в Волгоградской области. Несмотря на наметившуюся позитивную тенденцию, лечебные учреждения региона продолжают работать в усиленном режиме. В школах Волгограда и Волжского отменены занятия — карантин продлится с 9 по 15 января.

Как сообщили ИНТЕРу в региональном комитете здравоохранения, до снижения эпидемиологического порога во всех лечебных учреждениях Волгоградской области сохраняется особый режим: пациентов принимают даже в выходные и праздничные дни с 8-00 до 20-00. Обслуживание вызовов на дому проходит ежедневно до 20-00. Отметим, что за первую неделю нового года в амбулаторно-поликлиническое звено обратилось порядка 22 тысяч пациентов.

В усиленном режиме работает и служба скорой медицинской помощи: с начала 2017 года в диспетчерскую поступило более 16,5 тысячи звонков, что почти в два раза больше обычного числа вызовов за неделю. Из них порядка трех тысяч — обращения с подозрением на грипп и ОРВИ. Две с половиной тысячи человек были госпитализированы в стационары.

В настоящее время в медицинских организациях Волгоградской области для лечения больных ОРВИ, гриппом и внебольничной пневмонией развернуто 1956 коек, из них 447 перепрофилированных. В больницах и аптеках обеспечен запас противовирусных препаратов. Проводится еженедельный мониторинг наличия необходимых лекарств и средств индивидуальной защиты.

Областной комитет здравоохранения в минувшие праздничные дни регулярно проводил видеоселекторные совещания с клиниками региона. Это позволило контролировать своевременность и качество оказания медицинской помощи.

Добавим, с 1 по 8 января 2017 года волгоградские медики благодаря проведению экстренных жизнесохраняющих микроопераций на сердце, спасли 83 кардиологических пациента. Такие вмешательства в круглосуточном режиме проводят врачи Волгоградского областного кардиоцентра, больницы скорой медицинской помощи № 25, областной клинической больницы № 1 и клиники № 1 ВолГМУ. 142 пациентам с подозрением на инфаркт миокарда удалось помочь посредством телемедицинских консультаций — экстренные консультации для сельских фельдшеров круглосуточно проводят специалисты территориального центра медицины катастроф.

37 экстренных выездов совершили сотрудники центра медицины катастроф, ими проведено 13 медицинских эвакуаций тяжелых больных из районов Волгоградской области.

Фото с сайта облздрава