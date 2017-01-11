В Волгоградской области подвели итоги сельхозпереписи

Первые оперативные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года подведены в волгоградском регионе. По данным Волгоградстата, в области идет объединение сельхозтоваропроизводителей в крупные предприятия.

Так, средний размер земельной площади организации АПК, по сравнению с данными переписи 2006 года, увеличился на 31%, фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей — более чем в четыре раза. В среднем по России этот показатель — в 2,3 раза.

Волгоградская область занимает десятое место среди регионов России по среднему размеру земли одного фермерского хозяйства и индивидуального предпринимателя, а среди регионов, входящих в ЮФО, находится на втором месте после Калмыкии.

Наиболее крупные сельскохозяйственные предприятия расположены в Даниловском, Руднянском, Палласовском, Клетском и Чернышковском муниципальных образованиях. Средний размер площади земель составляет здесь 12-13 тысяч гектаров.

Кроме того, в Волгоградской области отмечается укрупнение земельных участков граждан — 1,7 гектаров на одно хозяйство (в 2006 году показатель составлял 0,2 гектара). Специалисты объясняют это увеличением размеров земельных долей, находящихся в собственности.

Напомним, Всероссийская сельскохозяйственная перепись прошла летом 2016 года. Она проводится один раз в десять лет. Основная задача статистического обследования — сбор объективной и полной информации о сфере АПК, получение точных данных для обеспечения продовольственной безопасности страны.

Полные предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года будут опубликованы Росстатом в IV квартале 2017 года.